Laufenn стал официальным спонсором «Спартака» 8

Laufenn подписал партнерское соглашение с футбольным клубом «Спартак-Москва».

Контракт вступит в силу в марте 2018 года и создаст дополнительные маркетинговые возможности по продвижению высокотехнологичной продукции бренда, включая рекламу на стадионе.

Соглашение заключено на три сезона с возможностью последующего продления.

Бренд Laufenn получил официальный статус эксклюзивного партнера в категории «Автомобильные шины». Сотрудничество поможет ему повысить свою популярность среди футбольных болельщиков «Спартака» в России.

Со стороны ФК «Спартак» в церемонии подписания соглашения принял участие коммерческий директор клуба Александр Атаманенко. Бренд Laufenn был представлен генеральным директором ООО «Ханкук Тайр Рус» Юн Сынг Хваном.

Присутствие на значимых спортивных мероприятиях чрезвычайно важно для повышения узнаваемости бренда на рынке России среди конечных потребителей.

«Laufenn — это новый бренд на российском рынке, поэтому мы очень заинтересованы в поддержке спортивных мероприятий, — сказал генеральный директор ООО «Ханкук Тайр Рус» Юн Сынг Хван. — Спонсорство ФК «Спартак-Москва» — уникальная возможность обеспечить высокий уровень ассоциации Laufenn со спортивной тематикой. Мы считаем, что эксклюзивное партнерство в категории «Автомобильные шины» окажет положительное влияние на имидж бренда».

Коммерческий директор ФК «Спартак-Москва» Александр Атаманенко отметил: «Мы рассчитываем на длительное и плодотворное сотрудничество с компанией Hankook Tire, которая уже является официальным партнером известных спортивных команд по всему миру, а также Лиги Европы УЕФА».