Компания OPPO была выбрана в качестве партнера Lamborghini

Automobili Lamborghini и Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. объявили о заключении глобального стратегического партнерства в рамках презентации нового смартфона OPPO Find x Automobili Lamborghini Special Edition в Париже в Музее Лувра.
Компания OPPO была выбрана в качестве партнера для производства первого эксклюзивного гаджета Lamborghini как лидирующий в своем сегменте бренд.
На корпусе нового OPPO Find x Automobili Lamborghini Edition выгравирован логотип Automobili Lamborghini, который благодаря специальной технологии нанесения создает иллюзию трехмерного изображения с любого ракурса.
В устройстве Find x Automobili Lamborghini Edition впервые в истории смартфонов используется технология быстрой зарядки SuperVOOC. Данное технологическое решение позволяет довести мощность зарядки до 50 Вт, благодаря чему смартфон можно полностью зарядить всего за 35 минут.
Упаковка и аксессуары для этой специальной версии выполнены в фирменных цветах Lamborghini — оранжевом и черном.
«Принимая во внимание впечатляющие возможности и профессиональный подход компании OPPO к процессу разработки, мы рассчитываем на глобальное стратегическое партнерство в разных областях, — заявил Стефано Доменикали, председатель правления и генеральный директор Automobili Lamborghini. — Презентация смартфона OPPO Find x Automobili Lamborghini Special Edition в Париже положила начало начало этому большому проекту».
«В основе деятельности OPPO и Lamborghini лежат единые ценности, среди которых — постоянное стремление к совершенству в создании новых продуктов и удовлетворении требований покупателей, — прокомментировал Тони Чен (Tony Chen), генеральный директор OPPO. — Мы очень рады этому сотрудничеству и твердо убеждены в том, что синергия передовых технологий, уникального подхода к проектированию и инноваций поможет нам вывести на рынок продукты, которые удивят и порадуют наших клиентов по всему миру».
C 2014 года www.amsrus.ru
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