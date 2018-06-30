Компания OPPO была выбрана в качестве партнера Lamborghini 5

Automobili Lamborghini и OPPO объявляют о глобальном стратегическом партнерстве

Automobili Lamborghini и Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. объявили о заключении глобального стратегического партнерства в рамках презентации нового смартфона OPPO Find x Automobili Lamborghini Special Edition в Париже в Музее Лувра.

Компания OPPO была выбрана в качестве партнера для производства первого эксклюзивного гаджета Lamborghini как лидирующий в своем сегменте бренд.

На корпусе нового OPPO Find x Automobili Lamborghini Edition выгравирован логотип Automobili Lamborghini, который благодаря специальной технологии нанесения создает иллюзию трехмерного изображения с любого ракурса.

В устройстве Find x Automobili Lamborghini Edition впервые в истории смартфонов используется технология быстрой зарядки SuperVOOC. Данное технологическое решение позволяет довести мощность зарядки до 50 Вт, благодаря чему смартфон можно полностью зарядить всего за 35 минут.

Упаковка и аксессуары для этой специальной версии выполнены в фирменных цветах Lamborghini — оранжевом и черном.

«Принимая во внимание впечатляющие возможности и профессиональный подход компании OPPO к процессу разработки, мы рассчитываем на глобальное стратегическое партнерство в разных областях, — заявил Стефано Доменикали, председатель правления и генеральный директор Automobili Lamborghini. — Презентация смартфона OPPO Find x Automobili Lamborghini Special Edition в Париже положила начало начало этому большому проекту».