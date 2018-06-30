Компания OPPO была выбрана в качестве партнера Lamborghini
5

Компания OPPO была выбрана в качестве партнера Lamborghini
Июнь 30 15:05 2018

Automobili Lamborghini и OPPO объявляют о глобальном стратегическом партнерстве

Automobili Lamborghini и Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. объявили о заключении глобального стратегического партнерства в рамках презентации нового смартфона OPPO Find x Automobili Lamborghini Special Edition в Париже в Музее Лувра.Automobili Lamborghini и OPPO объявляют о глобальном стратегическом партнерстве

Компания OPPO была выбрана в качестве партнера для производства первого эксклюзивного гаджета Lamborghini как лидирующий в своем сегменте бренд.Automobili Lamborghini и OPPO объявляют о глобальном стратегическом партнерстве

На корпусе нового OPPO Find x Automobili Lamborghini Edition выгравирован логотип Automobili Lamborghini, который благодаря специальной технологии нанесения создает иллюзию трехмерного изображения с любого ракурса.Automobili Lamborghini и OPPO объявляют о глобальном стратегическом партнерстве

В устройстве Find x Automobili Lamborghini Edition впервые в истории смартфонов используется технология быстрой зарядки SuperVOOC. Данное технологическое решение позволяет довести мощность зарядки до 50 Вт, благодаря чему смартфон можно полностью зарядить всего за 35 минут.

Упаковка и аксессуары для этой специальной версии выполнены в фирменных цветах Lamborghini — оранжевом и черном.Automobili Lamborghini и OPPO объявляют о глобальном стратегическом партнерстве

«Принимая во внимание впечатляющие возможности и профессиональный подход компании OPPO к процессу разработки, мы рассчитываем на глобальное стратегическое партнерство в разных областях, — заявил Стефано Доменикали, председатель правления и генеральный директор Automobili Lamborghini. — Презентация смартфона OPPO Find x Automobili Lamborghini Special Edition в Париже положила начало начало этому большому проекту».

Automobili Lamborghini и OPPO объявляют о глобальном стратегическом партнерстве

«В основе деятельности OPPO и Lamborghini лежат единые ценности, среди которых — постоянное стремление к совершенству в создании новых продуктов и удовлетворении требований покупателей, — прокомментировал Тони Чен (Tony Chen), генеральный директор OPPO. — Мы очень рады этому сотрудничеству и твердо убеждены в том, что синергия передовых технологий, уникального подхода к проектированию и инноваций поможет нам вывести на рынок продукты, которые удивят и порадуют наших клиентов по всему миру».

На тему:
  Article "tagged" as:
Automobili LamborghiniOPPO
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Азиатская премьера фастбека KIA Stinger

Азиатская премьера фастбека KIA Stinger 0

Porsche 911 GT3 RS: ещё легче, ещё мощнее

Porsche 911 GT3 RS: ещё легче, ещё мощнее 7

Ford Focus будет оснащаться новым двигателем EcoBoost 1,5 л

Ford Focus будет оснащаться новым двигателем EcoBoost 1,5 л 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.