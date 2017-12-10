Jeep возможно выбрал название для нового кроссовера
18

Jeep возможно выбрал название для нового кроссовера
Декабрь 10 14:05 2017

Американская компания Jeep зарегистрировала в КНР торговую марку под названием Grand Commander.

Его дадут 7-местному полноразмерному кроссоверу. Внешний вид автомобиля представлен на патентных изображениях, обнародованных в интернете.

Эксперты считают, что новинка должна стать товарным вариантом концепта Yuntu, представленного в рамках мотор-шоу в Шанхае. Модель получила гибридный агрегат, стеклянный верх и задние двери, открывающиеся против хода. В интерьере прототипа нужно отметить парящий центральный тоннель, три дисплея на панели управления и восемь экранов для пассажиров.

Существует вероятность, что премьера Grand Commander состоится весной 2018 года в Пекине. Как сообщает Версия, под капот новинка получит 4-цилиндровый турбомотор объемом 2,0 литра с отдачей 272 лошадиные силы, ранее дебютировавший как часть гибридной системы на новом Jeep Wrangler.

На тему:
  Article "tagged" as:
Grand CommanderJeep
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новая Toyota Camry 2018

Новая Toyota Camry 2018 1

Suzuki выпустила новую версию Vitara

Suzuki выпустила новую версию Vitara 1

Электромобиль Arizzo 5e появится в июне

Электромобиль Arizzo 5e появится в июне 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.