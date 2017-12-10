Jeep возможно выбрал название для нового кроссовера 18

Американская компания Jeep зарегистрировала в КНР торговую марку под названием Grand Commander.

Его дадут 7-местному полноразмерному кроссоверу. Внешний вид автомобиля представлен на патентных изображениях, обнародованных в интернете.

Эксперты считают, что новинка должна стать товарным вариантом концепта Yuntu, представленного в рамках мотор-шоу в Шанхае. Модель получила гибридный агрегат, стеклянный верх и задние двери, открывающиеся против хода. В интерьере прототипа нужно отметить парящий центральный тоннель, три дисплея на панели управления и восемь экранов для пассажиров.

Существует вероятность, что премьера Grand Commander состоится весной 2018 года в Пекине. Как сообщает Версия , под капот новинка получит 4-цилиндровый турбомотор объемом 2,0 литра с отдачей 272 лошадиные силы, ранее дебютировавший как часть гибридной системы на новом Jeep Wrangler.