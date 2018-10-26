В Нюрбургринге посетители могут прокатиться на такси Jaguar XE SV Project 8

Посетители немецкой трассы Нюрбургринг теперь могут совершить захватывающую поездку по легендарному гоночному треку на самом быстром серийном четырехдверном автомобиле

Гоночное такси Jaguar подарит всем любителям острых ощущений возможность испытать на трассе Jaguar XE SV Project 8.

Project 8 – самый динамичный Jaguar за всю историю бренда, спроектированный и собранный силами подразделения Special Vehicle Operations. В ноябре 2017 года седан, оснащенный 600-сильным 5,0-литровым двигателем V8 с нагнетателем, побил мировой рекорд среди купе и суперкаров, завершив круг Нюрбургринга всего за 7 минут и 21,23 секунды.

Любители острых ощущений смогут лично испытать выдающиеся динамику и управляемость Project 8. Теперь профессиональные водители Jaguar могут прокатить всех желающих по отрезку трассы The Green Hell на скорости свыше 250 км/ч. На треке длиной 20,8 км с 73 крутыми виражами пассажиры смогут ощутить на себе силу боковых перегрузок в скоростных поворотах более чем в 1,3g. На одном из самых сложных – Karussell – сила перегрузки может достигать 1,8g.

Фил Талбойз (Phil Talboys), менеджер по техническим операциям Jaguar Land Rover в Европе: «XE SV Project 8 продемонстрировал невероятные динамические показатели, установив рекорд круга на Нюрбургринге в прошлом году. Теперь же гости этой легендарной трассы получат шанс испытать все возможности самого быстрого в мире четырехдверного седана».

Команда инженеров и пилотов Jaguar провела много дней в исследовательском центре SV, расположенном непосредственно на треке. В результате им удалось создать автомобиль, приспособленный для езды по треку больше, чем любой другой продукт Special Vehicle Operations.

Jaguar XE со своим динамичным дизайном и алюминиевым корпусом-монокок стал прекрасной базой для исключительных возможностей Project 8. Маневренность и отзывчивое управление, унаследованные у XE, а также усовершенствованные динамические характеристики Project 8 позволяют ему разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,7 секунды и достигать максимальной скорости в 322 км/ч.

Project 8 получил углеволоконные панели, настраиваемую аэродинамику, уникальные настройки подвески с регулировкой высоты и другие самые передовые технологии, принятые в автоспорте. Кроме того, это первый Jaguar со специальным режимом Track Mode, который активизирует настройки электронной калибровки, предназначенные специально для движения по треку.

Двухместная версия Project 8 Race Taxi с пакетом Track Pack дополнит 575-сильную четырехместную версию XJR575 Race Taxi – самый быстрый и мощный XJ за всю полувековую историю роскошных седанов.

Заезды на гоночном такси Jaguar будут доступны для всех желающих до середины ноября 2018 года, а также после открытия нового сезона в 2019 году.