В Нюрбургринге посетители могут прокатиться на такси Jaguar XE SV Project 8

Гоночное такси Jaguar подарит всем любителям острых ощущений возможность испытать на трассе Jaguar XE SV Project 8.
Project 8 – самый динамичный Jaguar за всю историю бренда, спроектированный и собранный силами подразделения Special Vehicle Operations. В ноябре 2017 года седан, оснащенный 600-сильным 5,0-литровым двигателем V8 с нагнетателем, побил мировой рекорд среди купе и суперкаров, завершив круг Нюрбургринга всего за 7 минут и 21,23 секунды.
Любители острых ощущений смогут лично испытать выдающиеся динамику и управляемость Project 8. Теперь профессиональные водители Jaguar могут прокатить всех желающих по отрезку трассы The Green Hell на скорости свыше 250 км/ч. На треке длиной 20,8 км с 73 крутыми виражами пассажиры смогут ощутить на себе силу боковых перегрузок в скоростных поворотах более чем в 1,3g. На одном из самых сложных – Karussell – сила перегрузки может достигать 1,8g.
Фил Талбойз (Phil Talboys), менеджер по техническим операциям Jaguar Land Rover в Европе: «XE SV Project 8 продемонстрировал невероятные динамические показатели, установив рекорд круга на Нюрбургринге в прошлом году. Теперь же гости этой легендарной трассы получат шанс испытать все возможности самого быстрого в мире четырехдверного седана».
Команда инженеров и пилотов Jaguar провела много дней в исследовательском центре SV, расположенном непосредственно на треке. В результате им удалось создать автомобиль, приспособленный для езды по треку больше, чем любой другой продукт Special Vehicle Operations.
Jaguar XE со своим динамичным дизайном и алюминиевым корпусом-монокок стал прекрасной базой для исключительных возможностей Project 8. Маневренность и отзывчивое управление, унаследованные у XE, а также усовершенствованные динамические характеристики Project 8 позволяют ему разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,7 секунды и достигать максимальной скорости в 322 км/ч.
Project 8 получил углеволоконные панели, настраиваемую аэродинамику, уникальные настройки подвески с регулировкой высоты и другие самые передовые технологии, принятые в автоспорте. Кроме того, это первый Jaguar со специальным режимом Track Mode, который активизирует настройки электронной калибровки, предназначенные специально для движения по треку.
Двухместная версия Project 8 Race Taxi с пакетом Track Pack дополнит 575-сильную четырехместную версию XJR575 Race Taxi – самый быстрый и мощный XJ за всю полувековую историю роскошных седанов.
Заезды на гоночном такси Jaguar будут доступны для всех желающих до середины ноября 2018 года, а также после открытия нового сезона в 2019 году.
C 2014 года www.amsrus.ru
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