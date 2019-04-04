Volvo Car Russia принимает заказы на семейный универсал V60 Cross Country

Volvo Car Russia начал принимать заказы на V60 Cross Country

Volvo Car Russia объявляет о начале приёма заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country. На российском рынке автомобиль будет доступен для заказа в комплектации Plus с бензиновым двигателем T5 (250 л.с.). Рекомендованные розничные цены стартуют с отметки в 3 069 000 рублей.

«V60 Cross Country становится органичным пополнением обновлённого модельного ряда Volvo. Этот по-настоящему универсальный автомобиль с приключенческим характером станет прекрасным компаньоном в любой поездке, будь то перемещения по городу, выезды на природу или же путешествия на дальние расстояния. Это возможно благодаря высокой посадке и клиренсу автомобиля, составляющему 210 мм, а также улучшенным динамическим характеристикам полного привода», – комментирует Антон Свекольников, директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Car Russia.

Как и модели 60-й и 90-й серий, новый V60 Cross Country создавался на базе собственной разработки Volvo Cars – масштабируемой модульной платформы SPA (Scalable Product Architecture). Платформа обеспечивает максимальную надёжность и безопасность современных автомобилей Volvo благодаря использованию в производстве конструкции автомобиля большого количества борсодержащей стали.

V60 Cross Country уже в базовой комплектации оснащается полным приводом и рядом технологий-ассистентов: функцией автоматического торможения двигателем на спуске (Hill Descent Control), электронной системой стабилизации (Electronic Stability Control), системой контроля сцепления в поворотах (Corner Traction Control) и специальным внедорожным (Off-Road) режимом вождения.

В стандартную комплектацию автомобиля также входит City Safety – отмеченная многими наградами система безопасности с автоматическим торможением, способная предотвратить возможное столкновение. Это единственная система безопасности на рынке, которая и днём, и ночью распознаёт автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных. В базовую комплектацию V60 Cross Country также входят системы предотвращения съезда с дороги и выезда на встречную полосу (Run-off Road & Oncoming Lane Mitigation).

Опциональная система-ассистент водителя по удержанию автомобиля в полосе Pilot Assist берёт на себя рулевое управление, разгон и торможение на дорогах с видимой разметкой и на скоростях до 130 км/ч. В качестве опции также предлагается функция предупреждения о движении в поперечном направлении с автоматическим торможением. Эти и другие технологии Volvo делают новый автомобиль одним из самых комфортных и безопасных.