Новый Aveo сделан на базе Chevrolet Sail 2015 8

Американский бренд Chevrolet официально представил «новую» версию Aveo 2018 модельного года.

Несмотря на то, что компания Chevrolet торжественно представила на мексиканском рынке новую версию доступного седана Aveo, на самом деле он является переработанной версией Chevrolet Sail 2015 модельного года. Уже известно, что автомобиль в Мексику будет доставляться из Китая, при этом продажи начнутся только с января 2018 года.

Стоит отметить, что «новая» версия Chevrolet Aveo отличается от китайского оригинала только хромом на противотуманных фарах, а также несколько отличающимися материалами отделки интерьера.

В качестве силового агрегата будет применяться полторалитровый атмосферный мотор с максимальной мощностью до 107 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач на 6 ступеней или в паре с шестидиапазонной автоматической трансмиссией.

В список штатного и дополнительного оборудования вошли четыре подушки безопасности, электрический привод и подогрев боковых зеркал заднего вида, электрический привод люка в крыше, аудиосистема в минимальной комплектации или мультимедийная система в более дорогих версиях. Кроме этого, как сообщает carsweek , будут установлены датчики парковки на заднем бампере.

Стоимость Chevrolet Aveo из Поднебесной в начальной комплектации будет стоить от 200 000 песо, или от 625 000 рублей по актуальному курсу. На российский рынок компания по прежнему возвращаться с новым Chevrolet Aveo не собирается.