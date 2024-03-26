Седан Geely Galaxy E8 получил престижную платиновую награду MUSE Design 2024 года

Новинка от Geely, электрический седан Galaxy E8, была отмечена платиновой наградой престижной премии MUSE Design Award 2024 в США. Модель признана лучшей среди тысяч международных проектов в области автомобильного дизайна.

MUSE Design Award, организованная Международной ассоциацией по наградам (IAA), является одной из ведущих премий в мире дизайна, отличающейся высокими стандартами и строгими критериями оценки. В жюри входят ведущие профессионалы отрасли. Премия, присужденная за разработку уникальной стилистической концепции седана Galaxy E8, подчеркивает инновационный дизайн и высокое качество продукции бренда Geely.

В 2024 году MUSE Design Award сосредоточилась на теме «Формирование наследия», отмечая автомобильных лидеров, которые внедряют новые стилистические решения и задают тренды в мировом автодизайне. Седан Geely Galaxy E8 соответствует этой концепции, сочетая передовые технологии, культурное наследие и ожидания прогрессивных клиентов.

Geely Galaxy E8

Новая эпоха умных электромобилей и их дизайн: Geely Galaxy E8

Geely Galaxy E8, первый электромобиль от Geely Auto Group, построенный на платформе SEA (Shared Electric Architecture), впервые использованной Volvo Car Group и другими компаниями, входящими в холдинг Geely. Этот автомобиль отличается уникальной фронтальной панелью с подсветкой «Пульсирующие огни», которая является характерным элементом стиля Geely. Решетка радиатора создает впечатление «бликов на воде», оживляя трехмерный логотип Geely с помощью передовых технологий.

В интерьере Galaxy E8 особое внимание уделяется эстетике, функциональности и комфорту, обеспечивая пользователям совершенно новые впечатления от взаимодействия с техническими новшествами. Мультимедийная система включает в себя атмосферное освещение, которое напоминает о «трех озерах, отражающих лунный свет», знаменитом пейзаже Западного озера в Ханчжоу.

Geely Galaxy E8 2024

Дизайн для всех: Geely Galaxy E8

Geely нацелена на создание «умных» и доступных автомобилей для широкой аудитории. Модель Geely Galaxy E8 предлагает 45-дюймовый интеллектуальный экран с разрешением 8K, сочетающий в себе стильный дизайн и передовые технологии. Его функциональность основана на тщательно протестированных сценариях, обеспечивая простоту использования в сочетании с эстетикой и безопасностью.

Galaxy E8 привлекает внимание своим эффектным и элегантным экстерьером, разработанным с использованием более 20 передовых аэродинамических решений. Электромобиль обладает очень низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, достигая идеального баланса между эстетикой и функциональностью.

Ранее модель Geely Galaxy E8 была удостоена престижных наград, таких как IDA Design Award (США) и iF Design Award (Германия). Geely Auto продолжит развиваться, интегрируя классические и инновационные подходы с использованием передовых технологий. Бренд стремится стать лидером в новой эпохе интеллектуальных электромобилей, предоставляя своим клиентам по всему миру еще больше новых продуктов и незабываемых впечатлений.