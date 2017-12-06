Экспортеры автомобилей получили новые льготы 7

Экспортеров избавят от НДС и пошлин.

Поправки к Налоговому кодексу избавили автоконцерны от сложного выбора при экспорте между обнулением НДС и акцизов или нулевыми пошлинами. Теперь обе льготы доступны одновременно.

По итогам принятых в ноябре поправок к Налоговому кодексу российские автоконцерны-экспортеры фактически получили новые льготы, рассказал “Коммерсант”.. Раньше производителей должны были выбирать: либо обнуление НДС и акциза при поставках за рубеж, либо освобождение от таможенных пошлин и налогов на ввозимые импортные компоненты под экспорт.

Сами автоконцерны пока обновленные условия экспорта комментируют неохотно и всегда готовы просить больше. В группе ГАЗ, например, отметили, что в поддержке экспорта не хватает субсидий на затраты на подготовку производства техники под требования зарубежных рынков (как в России, так и за рубежом). «Сейчас финансируется НИОКР на экспортные модификации, это очень значимая поддержка, но подготовка производства занимает большую часть затрат»,— замечают в концерне. Также в группе хотели бы поддержки развития сети сервисного обслуживания в экспортных странах.

По данным РЭЦ, на поддержку транспортировки (на экспорт до границы) по итогам 2017 года концернам будет выделено 2 млрд рублей, на сертификацию и омологацию до конца года – около 1,5 млрд рублей, на выставочную деятельность – 128 млн рублей. В 2016 году объем господдержки экспорта составил 2,1 млрд рублей. Как сообщалось ранее, в 2018 году запланированы субсидии под создание сервисных центров за рубежом. Напомним, продвижение автоэкспорта стало одной из приоритетных задачей государства в рамках поддержки российского авторынка на фоне его резкого падения.

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