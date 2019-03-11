Женева-2019: Mazda представила новый кроссовер

Mazda представила на Женевском автосалоне новый кроссовер CX-30

Среди показанных в Швейцарии новинок компании Mazda особенно выделялся своим стильным дизайном новый кроссовер CX-30.

Этот автомобиль построен на новой платформе Skyactiv-Vehicle Mazda, а в модельном ряду фирмы он разместится между паркетниками Mazda CX-3 и Mazda CX-5.

Габариты новинки: длина — 4 395 мм, ширина — 1 795 мм, база — 2 655 мм. Автомобиль отличается сбалансированными пропорциями, а его дизайн выполнен в корпоративном стиле, но не столь агрессивен, как, например, у новой Mazda CX-3.

В моторной линейке Mazda CX-30 будут бензиновые и дизельные двигатели, полностью соответствующие экологическим нормам «Евро-6». Все бензомоторы будут работать в составе «мягкого» гибрида Mazda M Hybrid.

Новый кроссовер получит также и новейший двигатель Mazda Skyactiv-X, сочетающий в себе достоинства бензиновых и дизельных моторов.

Точная дата начала производства и продаж Mazda CX-30 будет известна ближе к лету. Тогда же фирма обнародует варианты комплектации нового автомобиля и цены на них.

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