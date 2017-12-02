Объединение перевозчиков России признано иностранным агентом 43

Минюст признал иноагентом объединение дальнобойщиков, боровшихся против «Платона».

Объединение перевозчиков России принимало участие в протестных акциях против введения системы «Платон». Ее представители утверждают, что никаких договорных обязательств с иностранцами не имели.

Минюст России внес в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, общероссийскую общественную организацию содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение перевозчиков России» (ОПР). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Организация возникла в ходе борьбы за права грузоперевозчиков, которая началась после введения системы «Платон» 15 ноября 2015 года, следует из информации на сайте организации.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Министерством юстиции Российской Федерации внеплановой документарной проверки», — сказано в сообщении Минюста.

Помощь дальнобойщикам оказал неизвестный благотворитель из Германии

«За весь период существования у нас никакого иностранного финансирования не было, за исключением единовременного пожертвования из Германии частным лицом. Он перевел 250 тыс. руб., эти деньги были потрачены на подготовку автомобилей, на наш автопробег, отправителя этих денег мы не знаем. Никаких договорных обязательств и связей с иностранными гражданами и политическими партиями не имеем. Наша организация существует для защиты прав перевозчиков и создана патриотами России», — заявил Бажутин.

Система «Платон», позволяющая взимать плату с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена в России в ноябре 2015 года. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 т. С 15 апреля тарифы выросли с 1,53 до 1,9 руб. за километр. Объем средств, собранных с помощью «Платона» с конца 2015-го по 1 ноября 2017 года, составил почти 36 млрд руб.

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