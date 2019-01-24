Минэкономразвития раскритиковало реформу водительских экзаменов

Минэкономразвития вынесло отрицательное заключение на проект постановления правительства об объединенном экзамене по вождению

Реформа предполагает, что вместо «площадки» и «города», как сейчас, появится единый практический экзамен, который будет проходить в реальных условиях. Действующий порядок в Госавтоинспекции считают неэффективным, ссылаясь на крайне низкое число тех, кто сдает вождение с первого раза – около 8%.

МЭР считает, что перенос упражнений с полигона на городские улицы повлечет «значительное увеличение временных затрат на прием практического экзамена», пишет «Коммерсант», который ознакомился с отзывом на документ. Сейчас каждая часть сдается и пересдается отдельно. В 2017 году с «городом» без пересдач справились 34% кандидатов, а с «площадкой» – 44% (было проведено 2,23 млн и 2,38 млн экзаменов соответственно). Необходимость из-за ошибок заново проходить весь тест существенно нагрузит принимающих его инспекторов.

Пострадавшей стороной окажутся и автошколы, которые недополучат выручку от неиспользования площадок и автодромов. Два года назад требования к образовательным учреждениям ужесточили, поэтому им пришлось потратить на переоснащение полигонов около 1 млрд руб. Поскольку часть автошкол являются государственными, эти расходы станут «убытками бюджетной системы».

Также МЭР считает, что увеличение количества и продолжительности экзаменов в реальных условиях «способно привести к ухудшению дорожной обстановки». Некоторые упражнения на дороге выполнять вовсе затруднительно. Например, управлять тяжелым грузовиком. Возрастет и роль субъективного фактора, который «практически исключен», если тестировать навыки вождения на автодроме, где все требования к кандидату «четко регламентированы».

ГИБДД предложено отказаться от немедленной реформы и сначала протестировать нововведения. Ведомство пока никак не ответило на отзыв, тогда как в МВД «неприятно удивились» критике и готовятся на нее отреагировать, сообщил источник.