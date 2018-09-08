Автомобили Rolls-Royce начали продавать за биткоины

Теперь купить новый Bentley, Rolls-Royce или Bugatti можно из любой точки мира через глобальную платежную систему BitPay, сообщает источник.
По словам владельца дилерского центра – миллиардера Тильмана Фертитта, считаясь главным мультибрендовым дилером люксовых автомобилей во всем мире, он должен предлагать своим клиентам все самое лучшее, а партнерство с BitPay позволит покупать эти машины еще проще и быстрее.
Представители BitPay добавили, что растущая популярность цифровых денег в качестве средства платежа и высокий спрос на автомобили Bentley, Rolls-Royce и Bugatti стали решающими факторами в соглашении с Post Oak Motors Cars о создании уникальной на сегодняшний день возможности оплаты биткоинами.
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