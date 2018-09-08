Автомобили Rolls-Royce начали продавать за биткоины

Автомобили Rolls-Royce начали продавать за биткоины
Сентябрь 08 19:05 2018

Американский дилерский центр Post Oak Motors Cars, специализирующийся на продаже люксовых автомобилей, начал принимать к оплате криптовалюту – Bitcoin и Bitcoin Cash

Теперь купить новый Bentley, Rolls-Royce или Bugatti можно из любой точки мира через глобальную платежную систему BitPay, сообщает источник.

По словам владельца дилерского центра – миллиардера Тильмана Фертитта, считаясь главным мультибрендовым дилером люксовых автомобилей во всем мире, он должен предлагать своим клиентам все самое лучшее, а партнерство с BitPay позволит покупать эти машины еще проще и быстрее.

Представители BitPay добавили, что растущая популярность цифровых денег в качестве средства платежа и высокий спрос на автомобили Bentley, Rolls-Royce и Bugatti стали решающими факторами в соглашении с Post Oak Motors Cars о создании уникальной на сегодняшний день возможности оплаты биткоинами.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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