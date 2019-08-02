Changan CS35PLUS – новинка уже в России!

Компания Changan, история которой началась еще в 1862 году в Китае, лидер по продажам на домашнем рынке, презентует в России новую модель – кроссовер Changan CS35PLUS

CS35PLUS – это актуальное видение компанией современного дизайна и технологий, внедрение международного успешного опыта и воплощение последних требований автоиндустрии. В РФ новинка будет доступна в продаже с 5-го августа. Стоимость новинки Changan будет начинаться от 969 900 рублей!

Сунь Цзэцзюнь, заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор Changan Motors Rus: “Презентация CS35PLUS в Китае состоялась осенью 2018 года и уже спустя два месяца данная модель стала бестселлером на локальном рынке и в ряде других стран. Ежемесячно продажи CS35PLUS составляют более 20 000 единиц. Я уверен, что и в России новинка будет оценена по достоинству и найдет своих потребителей!” “Интерактивный, стильный, притягивающий внимание, брутальный и агрессивный” – слова, которыми описывают кроссовер CS35PLUS уже увидевшие его автомобилисты в России.

Слагаемые нового и притягивающего взгляд Changan CS35PLUS – панорамная будто “парящая” крыша, увеличенные колесные арки, каскадная решетка радиатора, агрессивные линии кузова.

Габариты Changan CS35PLUS составляют 4335*1825*1660, что является одним из лучших показателей в своем сегменте, что делает автомобиль более вместительным.

Инженеры, конструировавшие новую модель, сохранили двигатель 1,6 л. и 128 л.с., но при этом смогли увеличить мощность за счет технологии прямого впрыска. Changan CS35PLUS оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой передач третьего поколения производства компании Aisin, которая гарантирует более плавное переключение скоростей и динамичное движение в потоке.

Changan максимально позаботился и о комфорте водителя, именно поэтому новая модель может похвастать такими опциями, как: бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, Start/Stop, климат-контроль с функцией ионизации, круиз-контроль, камера заднего вида, датчики парковки с расстоянием до объекта, электропривод зеркал с функцией складывания. А 30 разных отсеков для хранения вещей в CS35PLUS точно позволят органично разместить все самое необходимое в дороге и задуматься о более длительном путешествии.

В Changan уверены, что одним из слагаемых комфорта водителя и пассажиров является показатель NVH (noise, vibration, harshness). У Changan CS35PLUS это всего лишь 36,2 дБ на холостых оборотах! А при крейсерской скорости уровень шума составляет не более 62 дБ. Низкий уровень вибрации делает процесс старта двигателя почти незаметным.

Эргономика и дизайн салона выполнены по последнему слову в автомобилестроении: технология slush molding (мягкий пластик), комбинированные детали интерьера, сенсорные поверхности, интуитивно понятное расположение основных элементов управления.

Фронтальные и боковые подушки безопасности гарантируют безопасность и уверенность за рулем. А шестипозиционная электрическая регулировка сиденья водителя, электрический люк, регулировка руля по высоте и по вылету, несколько режимов рулевого управления бесспорно повлияют на то, что Changan CS35PLUS найдет своих потребителей в России!

Social SUV

Но не только все вышеперечисленное является отличительной чертой новой модели. CS35PLUS стал настоящим “SOCIAL SUV” – именно так позиционируют модель во всем мире.

10,25 дюймовый экран с разрешением 1920*720, возможность воспроизведения музыки через Bluetooth, функция использования громкой связи, управление основными функциями автомобиля с помощью кнопок, расположенными на руле, персонификация мультимедиа под разных водителей – и это далеко не весь список тех ноу-хау, которые подготовил Changan для современной требовательной аудитории!