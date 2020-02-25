Ралли «Малахит-2020»: Сергей Ременник – второй в «абсолюте»

Как оказаться на подиуме этапа Кубка России, который прошел в выходные в Кыштыме? Рецепт Сергея Ременника как нужно поступать, когда на гонки очень хочется, но времени, чтобы надолго отвлечься от работы и учебы нет: нужно всего лишь уехать в соседнюю область и стартовать на ралли, которое традиционно проходит в дни праздника, посвященного мужчинам

Автомобиль для участия – «Эво в компактном корпусе», то есть прототип Ford Fiesta Proto, построенный командой Prospeed на агрегатах Mitsubishi Lancer Evo. В экипаже – пусть и новый для команды, но профессиональный штурман Полина Мухина, У постоянного штурмана Сергея Марка Розина оказался более плотный рабочий график и «сбежать» на гонку не удалось. Перерыв в управлении спортивной техникой – практически год, а для того, чтобы всё вспомнить были запланированы несколько тестовых дней перед стартом ралли.

Состав участников ралли «Малахит-2020» по современным меркам российского ралли вполне приличный – 41 экипаж, и шесть из них на полноприводной технике. Автомобиль класса прототипов оказался хорош для «заезжих гастролеров»: экипажи, выступающие на такой технике, не вмешиваются в ход борьбы розыгрыша Кубка России, поскольку не могут претендовать на получение зачетных очков.

В первый день, состоявший из двух спецучастков, один из которых проходил уже в темное время суток, все шестеро экипажей на полноприводных автомобилях «разобрали» подходящие им по силам позиции в промежуточной классификации, которые так и не менялись до финиша ралли. Сергей и Полина – завершили гонку на второй, оставив лидирующую позицию Денису Ростилову и Георгию Трошкину.

Ростилов с первых же километров показал болельщикам агрессивную езду с поздними точками торможений перед поворотами. А Ременник чувствовал себя за рулем не столь уверенно – ехал более спокойно, но разворот на спецучастке и недобор темпа езды вылились в 40-секундное отставание по итогу первого дня. Ко второму дню Сергей Ременник немного освоился и отставал от Дениса Ростилова уже не так сильно – от 1 до 3 секунд на финишах спецучастков. Такой темп уже можно считать неплохим результатом для того, кто не ставил себе на гонку совершенно никаких турнирных задач.

Сергей Ременник, пилот:

«О, я обожаю «Малахит»! Особенно за ту дорогу, по которой проходили спецучастки «Теплая гора», «Куватал», «Слюдорудник» — вот за это мы все любим «Малахит». Еще очень круто, что организаторы сделали два прохождения последнего спецучастка, как «супер стейдж» на WRC – два раза подряд, это очень удачное решение для зрителей. Что касается нас – Полина очень быстро адаптировалась, по чтению стенограммы вопросов вообще не было. Я кое-где переспрашивал, но это было в моменты, когда внимание переключалось на тонкости управления автомобилем. К началу второго дня мы хоть чуть-чуть «раскатились» и поехали быстро, очень быстро еще пока не получается ехать. Если выезжать раз в год, то, чего ожидать? Все-таки перерыв дает о себе знать, но результат, я считаю, достаточно неплохой. Конечно, меня опять раззадорил Денис Ростилов, уже планирую тесты и какую-нибудь гонку проехать. Круто, когда кто-то едет в высоком темпе и заставляет тебя собраться, многие навыки возвращаются быстро, но кое-что уже растеряно – тонуса нет. А чтобы его поднять, надо просто чуть больше заниматься».

Полина Мухина, штурман:

«Мое возвращение в ралли было веселым, будто продираешься сквозь дебри подсознания, я же тоже давно не ездила. На гонке и круто, и немного страшновато, например, когда ты несешься по темному лесу на скорости 198 км/ч. Но это классно, хорошая порция адреналина! Запись стенограммы у Сергея простая, мне знакомая, и к ее чтению я быстро адаптировалась. Но мы оба больше пытались привыкнуть к скорости. Казалось, Сережа разгоняется и местами сам удивляется, как это «вау».

Если Сергею Ременнику действительно удастся добавить в свое расписание чуть больше ралли, то болельщики смогут в мае увидеть Ford Fiesta Proto от команды Prospeed на трассах близ Асбеста. С 15 по 17 мая там пройдет восьмой этап Кубка России по ралли 2020 года.