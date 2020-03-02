BMW – официальный автомобильный партнер 36-го Кубка Америки

BMW – официальный автомобильный партнер 36-го Кубка Америки
02 марта 11:11 2020

Нью-йоркский яхт-клуб American Magic, претендент на 36-й Кубок Америки, объявил BMW Северной Америки официальным партнером. BMW будет эксклюзивным автомобильным поставщиком премиум-класса в рамках кампании по завоеванию Кубка Америки, старейшего трофея в международных видах спорта и высшей награды в парусном спорте

«Наша команда уделяет особое внимание дизайну, инновациям и производительности, принципам, которые ведут к постоянному улучшению и успеху на ипподроме», – сказал Терри Хатчинсон, шкипер и исполнительный директор American Magic. «BMW был создан и воплощает эти идеи. Вот почему наша команда из 140 моряков, дизайнеров, инженеров, композиторов и вспомогательного персонала не может гордиться тем, что BMW присоединилась к нашей миссии по завоеванию Кубка Америки».

История Кубка Америки в Кубке Америки насчитывает более двух десятилетий и включает в себя победу в 2010 и 2013 годах. Многолетняя история инноваций и репутации компании по производительности прекрасно сочетается с неослабевающим стремлением команд Кубка Америки.

BMW

Сосредоточившись на дизайнерских работах, исследованиях и разработках на воде в 2017-2019 годах, American Magic будет участвовать в многочисленных мероприятиях World Series Cup Америки в 2020 году, прежде чем участвовать в Кубке Prada в начале 2021 года в Окленде, Новая Зеландия. Команда, которая выиграет Кубок Prada, встретится с действующим защитником Кубка Америки, командой Emirates Team New Zealand, в матче Кубка Америки с 6 по 21 марта 2021 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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