Успешное выступление Continental GT в разных частях света

Триумфальное выступление Continental GT в разных частях света

Экипаж Bentley одержал победу в гонке «12 часов Батерста» в Австралии на Continental GT3

Bentley Continental GT W12, подготовленный специально для GP Ice Race, впервые участвовал в легендарной ледовой гонке в Австрии

В эти выходные Continental GT триумфально продемонстрировал свои исключительные возможности: версия GT3 одержала победу в сложнейшей гонке «12 часов Батерста», а затем специально подготовленный Continental GT отметил впечатляющий дебют в гонке GP Ice Race в австрийском Целль-ам-Зеe

Экипаж Continental GT3, принимавший участие в заезде под номером 7, лидировал в первом туре Intercontinental GT Challenge 2020 года в Батерсте. Пилотами в этой напряженной и захватывающей гонке выступили Максим Суле (Бельгия), Джордан Пеппер (ЮАР) и Жюль Гунон (Франция). На старте автомобиль занимал 11-ю позицию, однако вскоре пилотам удалось вырваться вперед. Благодаря мастерству Суле, Пеппера и Гунона и правильно выбранной стратегии, позволившей совершать пит-стопы в самое удачное время, команда обошла многих соперников. Команда Bentley лидировала в течение 7 часов, во время которых спортивный Gran Turismo продемонстрировал впечатляющую эффективность. Своевременный пит-стоп чуть более чем за час до финиша, позволивший устранить последствия прокола колеса, принес экипажу заслуженную победу. Температура воздуха во время заезда превысила 40°C, но, несмотря на жару и сгущающиеся тучи, Continental GT3 №7 пересек финишную черту первым, став победителем гонки «12 часов Батерста». В результате экипаж установил новый рекорд трассы – 314 кругов.

Директор автоспортивного подразделения Bentley Пол Уильямс делится своими впечатлениями:

«Это был потрясающий уик-энд! Наша команда выложилась на полную и доказала, что сдаваться нельзя, что бы ни случилось во время гонки. Continental GT3 одержал заслуженную победу в гонке Intercontinental GT Challenge. Мы много раз были близки к этому, особенно здесь, в Батерсте. Поэтому мы счастливы, что наконец-то победили. Это прекрасное начало сезона. Сейчас мы активно реализуем нашу глобальную программу по развитию автоспорта. И эта победа сулит положительные перемены для команд наших клиентов».

В то время как Continental GT3 одержал победу в дебютной гонке 2020 года, на другом конце планеты команда Bentley продолжила свое зрелищное выступление в австрийском городе Целль-ам-Зее, где специально подготовленный Continental GT принял участие в знаменитой гонке GP Ice Race.

Команда Bentley дебютировала в GP Ice Race, представив специально подготовленную для гонок на льду версию Continental GT. Спортивным Gran Turismo управляла Кэти Маннингс (Великобритания), выступавшая ранее на Чемпионате мира по ралли среди юниоров. «Ливрея» автомобиля во многом перекликалась с другим Continental GT, который в прошлом году установил новый рекорд среди серийных автомобилей в гонке Pikes Peak International Hill Climb. Маннингс зрелищно проехала несколько кругов, продемонстрировав впечатляющую эффективность 626-сильного двигателя W12 TSI с двойным турбонаддувом и шипованных шин Pirelli.

После завершения кругов на время Маннингс выступила в скиджоринге вместе с лыжником Свеном Раубером, который буксировал на скорости вслед за автомобилем на лыжах Bomber Ski. Эта традиция родилась во время зимних Олимпийских игр 1928 года в Санкт-Морице, только тогда лыжников тянули за собой лошади без всадников.

Continental GT Ice Race практически не отличается от серийной модели – небольшие изменения были внесены в конструкцию в целях соответствия требованиям безопасности: в автомобиле были установлены каркас безопасности, бортовая система пожаротушения, гоночные сиденья и ремни безопасности. Для увеличения дорожного просвета была приподнята пневмоподвеска, а также установлены расширители арок, так как колея автомобиля была увеличена на 15 мм. Версия Ice Race Continental GT оснащена двумя мощными лазерными фарами и изготовленной на заказ системой выпуска отработавших газов от Akrapovic – компании, специализирующейся на создании подобных систем для модели Continental GT. На крыше автомобиля был размещен специальный багажник с парой лыж Bomber Centenary Edition, выпущенных в честь столетнего юбилея компании Bentley.

Следующий этап Intercontinental GT Challenge – гонка «24 часа Спа» – состоится в июле. В Bentley и M-Sport уделяется особое внимание гоночным командам клиентов и новой программе Bentley Motorsport Academy, а также расширенным программам испытаний и разработок. Спортивный Ice Race Continental GT вернется в Великобританию для подготовки к дебюту на Женевском автосалоне, который пройдет уже в марте.