Новый Chevrolet Corvette лишился колес

В Детройте воры сняли колеса с Chevrolet Corvette C8 2020 года, припаркованного на одной из центральных улиц города

Видео с лишившимся колес спорткаром Chevrolet Corvette C8 2020 года опубликовал Motor Trend. Как видно на ролике, спортивная «двухдверка» стоимостью 60 тысяч долларов стоит на бетонных блоках, задней частью кузова упираясь в асфальт. Рядом на снегу лежат брошенные в спешке крепежные гайки.

Кому принадлежит автомобиль не известно. По всей вероятности, автомобиль может принадлежать General Motors, о чем свидетельствует наклейка «1» на лобовом стекле, но каким образом прототип оказался припаркованным посреди Детройта, не понятно.

Не понятен и выбор самого автомобиля. Новый Corvette дебютировал только летом прошлого года и на данный момент выпущено не так много автомобилей. Да и вряд ли за это время они успели «поизноситься». Так что сбыть украденное ворам будет непросто. С другой стороны, полный комплект новых шин для C8 стоит более 1000 долларов, а заводской комплект колес может стоить вдвое дороже.

В начале января новый Chevrolet Corvette оказался участником еще одного инцидента. Пользуясь служебным положением инженеры General Motors устроили гонки на тестовых спорктарах по улицам Боулинг-Грин, штат Кентукки и были арестованы полицейским патрулем за превышение скорости.

Источник Автоцентр.