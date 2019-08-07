Команда Nissan e.dams заняла второе место в чемпионате Формулы E

Команда Nissan e.dams заняла второе место в чемпионате Формулы E

Компания Nissan в ходе дебютного для неё сезона чемпионата ABB FIA Формула Е подтвердила, что может побеждать – как на гоночной трассе, так и за её пределами.

Себастьян Буэми (Sebastien Buemi) выиграл предпоследнюю гонку сезона, проводившуюся на улицах Бруклина в рамках заключительного этапа чемпионата в Нью-Йорке. Четыре подиума подряд в конце сезона позволили швейцарскому гонщику стать вице-чемпионом серии.

После 13-и гонок в 12-и городах по всему миру Nissan может похвастаться шестью подиумами (пять из них подряд в заключительной части сезона), шестью поул-позициями (больше, чем у любой из команд-конкурентов) и 16-ю попаданиями в Суперпоул Буэми и Оливера Роуленда (Oliver Rowland), сделавшими команду Nissan e.dams «королем квалификаций» нынешнего сезона.

Однако достижения на гоночной трассе это лишь часть успехов Nissan.

Став первым японским автопроизводителем, принявшим участие в Формуле Е, Nissan использовал этот чемпионат для демонстрации мощности и динамики электромобилей – ключевого компонента концепции Nissan Intelligent Mobility – а также как полигон для обкатки электромобильных технологий будущего, предназначенных для обычных потребителей.

На презентации гоночной команды в ноябре прошлого года, проводившейся в Японии, компания Nissan также представила Nissan LEAF NISMO RC – концептуальный гоночный электромобиль второго поколения, оснащенный двумя электромоторами от дорожного электромобиля Nissan LEAF.

На различных этапах Формулы Е в рамках собственных мероприятий компания Nissan демонстрировала концепцию Nissan Intelligent Mobility и подчеркивала связь между Nissan LEAF и Формулой Е. Её реклама была размещена в аэропортах и на билбордах по всему миру. На протяжении всего пятого сезона Формулы Е велась активная информационная кампания в социальных сетях.

«Компания Nissan очень гордится тем, что приняла участие в пятом сезоне Формулы Е, и своими достижениями в нём, – сказал Роэль Де Ври (Roel De Vries), старший вице-президент Nissan по глобальному маркетингу компании, качеству обслуживания клиентов и стратегии бренда. – Я хочу поздравить Себастьяна Буэми с нашей первой победой, а также весь коллектив команды Nissan e.dams с шестью подиумами и шестью поул-позициями в нашем первом сезоне. Этот прекрасный результат помог нам продемонстрировать мощь и динамику Nissan Intelligent Mobility».

Буэми установил новый рекорд серии, 11 раз пробившись в Суперпоул. Это на 5 раз больше, чем у его ближайшего преследователя. Первый подиум для Nissan добыл Роуленд. Это произошло в Санья (Китай). В следующий раз он поднялся на подиум в Монако. Оливер завершил сезон на 10 месте и был признан лучшим новичком года.

«Мы оглядываемся на этот сезон с чувством глубокого удовлетворения не только потому, что добились много на гоночной трассе, но и потому, что смогли донести послание Nissan Intelligent Mobility всему миру», – сказал Майкл Каркамо (Michael Carcamo), глобальный директор Nissan по автоспорту, — «Мы сознаем, что появление второго поколения болида Формулы Е дало Nissan отличную возможность. Нас также очень вдохновляла реакция наших фанатов и потребителей по всему миру. Для всех нас в Nissan, начиная с производственных центров и глобальных офисов и заканчивая нашими дилерами по всему миру, эта гоночная серия стала отличной платформой для дальнейшего продвижения в массы «электрической мобильности» и рассказа о том, какую огромную роль она будет играть в жизни всего населения планеты в ближайшие годы».

Сегодня начался обратный отсчет к началу шестого сезона, который стартует в ноябре. В календарь включены совершенно новые гонки. Чемпионат впервые в своей истории посетит Сеул, а завершится двойной гонкой в Лондоне, часть трассы которой будет проложена по выставочному центру ExCel London.