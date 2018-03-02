По программе Renault Selection 40% клиентов выбирают Duster 13

Официальная программа автомобилей с пробегом Renault Selection демонстрирует уверенный рост продаж.

За 2017 год было продано более 2260 автомобилей, что более чем в 10 раз превышает соответствующий показатель 2016 года. Объем продаж за первые два месяца 2018 года составил уже более 550 автомобилей. В ТОП-3 наиболее востребованный покупателями моделей входят Renault Duster (более 40%), Renault Sandero (более 25%) и Renault Logan (более 20%).

В конце февраля 2018 года на форуме автомобильного бизнеса «ForAuto-2018» состоялось награждение лауреатов премии «USED CAR AWARDS 2018», Renault Россия была признана лучшим дистрибьютером в номинации «Рост продаж сертифицированных автомобилей с пробегом» в массовом сегменте.

Официальная программа автомобилей с пробегом Renault Selection была представлена в 2016 году и распространяется на модели Renault не старше семи лет, пробег которых не превышает 150 000 км. Все автомобили, сертифицированные по программе Renault Selection, проходят технический контроль с диагностикой по 75 пунктам, включая проверку состояния по безопасности, технической исправности узлов и агрегатов и скрытым повреждениям, в соответствии со стандартами качества Renault. Специалисты Renault проводят проверку сервисной истории, которая подтверждается сервисной книжкой со всеми зафиксированными регламентными работами.

На все автомобили, приобретенные по программе Renault Selection, распространяется гарантия на основные узлы и агрегаты автомобиля, которая полностью аналогична гарантии производителя на новые автомобили. В случае возникновения неисправностей, покрываемых гарантией, автомобиль будет отремонтирован у официального дилера Renault в соответствии со всеми стандартами и требованиями Renault Россия.

В настоящее время в программе Renault Selection принимают участие все официальные дилерские центры Renault. Программа Renault Selection предусматривает удобную схему Trade-in, которая позволяет клиенту легко и выгодно продать свой автомобиль любой марки и комплектации в обмен на новый автомобиль Renault. В дополнение к этому, покупатели Renault Selection могут воспользоваться выгодными финансовыми программами от Renault Credit, а также возможностью оформить заявление на кредит онлайн через сайт renault.ru, что делает покупку автомобиля еще комфортнее и доступнее.