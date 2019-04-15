Авторынок в Барановичах убил Таможенный Союз

Падение легендарной площадки для продажи машин под названием “Звездный”

Барановичская легендарная площадка для продажи машин под космическим названием “Звездный” работает последние дни. С 30 апреля 2019 года рынок официально прекращает свое существование, и это хороший повод оглянуться и посмотреть, как и где покупали и продавали автомобили в одном из крупнейших белорусских городов.

Немного истории

Местные жители наверняка помнят, что авторынок “Звездный” на территории предприятия “Барановичиметаллоптторг” появился лишь в 2005 году.

До этого автомобили и запчасти в Барановичах продавались на территории стадиона “Локомотив”. И раз уж мы взялись вспоминать былое, не обойдем вниманием и эту площадку.

Спустя почти 15 лет уже ничто не напоминает о том, что когда-то по выходным здесь шла буйная торговля автомобилями и запчастями.

Лишь старожилы автомобильного бизнеса, прогуливаясь по стадиону, с грустью вспоминают, как в 1990-х и первую половину 2000-х в том месте, где сейчас расположился цирк, продавались автомобили.

Автомобили стояли и вдоль трибун.

На месте теперешней парковки под соснами шла торговля б/у запчастями.

Рядом – новые запчасти, шины и аккумуляторы.

Звездное появление

В 2000-х заговорили о том, что город больше не может иметь рынок на стадионе. Да и места хватало не всем. Избавить центр города от авторынка помогло предприятие “Барановичиметаллоптторг”, предложив свои свободные площади под торговлю.

Так после согласований с властями и подготовки территории в 2005 году город получил новую площадку, а “Барановичиметаллоптторг” – дополнительный доход.

Спустя некоторое время на рынке появились фундаменты под павильоны.

Не хватало мест

Бывшие перегонщики рассказывают, что в лучшие годы мест на рынке хватало не всем, часть автомобилей продавалась за территорией рынка:

– До 2011 года в абсолютном большинстве машины на рынке были свежепригнанными из Европы. Они хорошо продавались, особенно в преддверии повышения таможенных пошлин летом 2011-го.

Но и летом 2013 года, когда наш корреспондент делал репортаж со “Звездного”, на рынке было выставлено достаточно много автомобилей.

А чтобы выписать счет-справку, приходилось стоять в очереди. Машин на российских “транзитах” тогда было всего две, а рядом с “облитыми” Audi и Volkswagen родом из 1990-х, пускай и в небольшом количестве, но еще встречались экземпляры из Европы, в основном с моторами до полутора литров.

20-30 машин на рынок

Люди “в теме” говорят, что рынок более-менее существовал до 2015 года, но постепенно машин на нем становилось все меньше. Последнее время здесь обычно выставлялось на продажу всего 20-30 автомобилей. Из них найти нового владельца в состоянии были 2-3 машины, а иногда ни одной.

О возможном закрытии говорили и раньше

Впервые о возможном закрытии “Звездного” заговорили еще в конце 2013 года, когда из-за убыточности предприятия “Барановичиметаллоптторг” было принято решение о его ликвидации.

Однако, несмотря на отрицательный баланс арендодателя торговых площадей, сам рынок оставался прибыльным. Так, администрация рынка в отчетах того времени указывала, что в выходные дни на рынок прибыло 527 автомобилей.

Помимо прибыли от оплаты, взимаемой с продавцов машин, предприятие получало деньги с предпринимателей, которые торговали в павильонах и вдоль их.

И таких продавцов запчастей и аксессуаров на “Звездном” в то время было около 50.

В итоге рынок в 2013-м не закрыли, он продолжил работать в штатном режиме.

“Последний предприниматель”