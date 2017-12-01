Горьковский автозавод опять хочет Волгу
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Горьковский автозавод опять хочет Волгу
Декабрь 01 21:10 2017

В прессе появились первые официальные подробности планов Горьковского автозавода по возрождению легендарной модели «Волга».

Несмотря на заявления совладельца компании «Русские машины» Зигфрида Вольфа в марте этого года о том, что в ближайшем будущем планируется возобновление производства «Волги», генеральный директор «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин в интервью изданию «Авто Мэйл.Ру» на этой неделе сообщил о том, что компания не собирается разрабатывать или выпускать «Волгу».

«Когда мы приняли решение о прекращении производства «Волги», на рынке была представлена 421-модель легковых автомобилей! Понятно, что быть 422-м интересно, но не прибыльно», – заявил президент Группы ГАЗ.

Легендарную «Волгу» будут выпускать в новом форм-факторе

Тем не менее, тем, кто ждал возрождения «Волги» не стоит отчаиваться, хотят упорные слухи о том, что этот проект все-таки находится в работе, но автомобиль выйдет не в виде массовой легковушки, а в качестве коммерческого компактного фургона, базой для которого послужит шасси Volkswagen Caddy. Косвенно в поддержку этой теории говорит недавнее партнерское соглашение, подписанное между VW и Группой, сообщает портал «Дейли-Мотор».

Volkswagen Caddy на природном газе

Volkswagen Caddy

Напомним, что «Волгу» выпускали на мощностях Горьковского автозавода в период с 1956 по 2010 год.

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AMSRUS
AMSRUS

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