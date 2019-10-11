Команда Nissan e.dams примет участие в предсезонных тестах Формулы Е

Гонщики команды Буэми и Роуленд снова за рулем на предсезонных тестах шестого сезона электромобильной гоночной серии, проводящейся на городских трассах

На следующей неделе команда Nissan e.dams вернется на трассу в Валенсии и примет участие в предсезонных тестах Формулы Е – гоночной серии электромобилей на городских трассах.

После успешного дебюта в прошлом сезоне команда Nissan e.dams готовится к шестому сезону ABB FIA Formula E Championship, чтобы продолжить демонстрировать свои достижения в области электромобилей, которые являются ключевой частью глобальной стратегии Nissan Intelligent Mobility.

Комбинируя опыт Nissan как производителя Nissan LEAF – бестселлера мирового рынка электромобилей – с более чем 60-летним гоночным опытом NISMO и чемпионской «родословной» e.dams, команда Nissan e.dams подготовила к шестому сезону серии обновленную силовую установку, полностью соответствующую новому техническому регламенту чемпионата. Она заменит прежнюю двухмоторную силовую установку Nissan, показавшую рекордные результаты по ходу предыдущего сезона.

Себастьян Буэми (Sebastien Buemi) завоевал первую в истории команды победу и впечатляюще завершил пятый сезон первенства на втором месте в личном зачете. Его партнер по команде Оливер Роуленд (Oliver Rowland) был признан лучшим новичком пятого сезона Формулы Е и завоевал первый подиум для своей команды в этой серии. Вдвоем они трижды стартовали с поул-позиции и сделали Nissan e.dams лучшей в квалификациях.

«Мы впечатлены тем, чего смогли добиться по ходу пятого сезона чемпионата – как на трассе, так и за ее пределами. Мы продемонстрировали нашу программу Nissan Intelligent Mobility всему миру, – сказал Майкл Каркамо (Michael Carcamo), глобальный директор Nissan по автоспорту. – Сегодня нам брошен новый вызов – в чемпионат пришло несколько новичков, плюс к тому изменился технический регламент. Все, что мы усвоили по ходу пятого сезона, мы вложили в подготовку к шестому. Мы сделали еще больший акцент на работу с мощностью силовой установки и её энергоэффективностью. Тесты в Валенсии являются важной частью нашей подготовки к грядущему сезону. Я с нетерпением жду момента, когда смогу воочию увидеть, на что способны Себастьян, Оливер и вся команда».

На трассу имени Рикардо Тормо (Ricardo Tormo Circuit) в Валенсии автомобили выедут 15, 16 и 18 октября. 17 октября зарезервировано для медиа-мероприятий. Каждый день будет поделен на две сессии. Утренняя будет начинаться в 9:00 и заканчиваться в полдень, а вечерняя будет проходить с 14:00 до 17:00.

«Это было очень напряженное межсезонье, – сказал Грегори Дрио (Gregory Driot), который вместе со своим братом Оливье Дрио (Olivier Driot) возглавил команду Nissan e.dams, переняв бразды правления от своего отца Жана-Поля Дрио (Jean-Paul Driot), умершего в августе этого года. – Оливье и я начинаем шестой сезон с тяжелым сердцем, ведь основателя нашей команды и нашего отца Жана-Поля больше нет с нами. Но команда готова продолжать борьбу с тем же боевым духом, которым отличался её создатель».

На тестах в Валенсии автомобили команды Nissan будут окрашены в «тизер-цвета». Новая командная раскраска автомобилей будет представлена только 22 октября в Японии.