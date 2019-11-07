Hyundai представила в Пекине коллекцию одежды из переработанных материалов

Во время Пекинской недели моды 2020 компания еще раз заявила о себе, как о ведущем lifestyle-бренде для любителей моды, особенно поколения двухтысячных.

Hyundai Motor Company вместе с Reclothing Bank провела в Hyundai Motorstudio Beijing презентацию программы Re:Style. В ее рамках были показаны семь совместных работ с использованием материалов из переработанных автомобильных сидений от Hyundai Transys, производящей основные автомобильные компоненты, включая трансмиссии, мосты и сиденья. Партнеры представили экологичный способ реализовать свои творческие идеи в игровой и неофициальной манере.

Главный дизайнер совместного проекта – Жан На (Zhang Na), основательница и дизайнер модного бренда Reclothing Bank.

«Автомобиль стал одной из самых важных составляющих нашей жизни, а экологичные автомобили провозглашают новую эпоху прогресса, направленного на защиту окружающей среды. Поэтому коллекция, изготовленная из переработанных сидений Hyundai Motor — это еще один прекрасный способ привлечь внимание к устойчивому развитию», — рассказала Жан На во время своего выступления в рамках презентации программы Re:Style.

Материалы, полученные при переработке автомобильных сидений, использовались при создании элегантных спортивных рюкзаков и съемных жилетов. Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, высоко оценили эту коллекцию, отметив, что автор призывает к активному и экологичному образу жизни. Кроме того, Hyundai Motor привлекла внимание пекинских «миллениалов» футболками из переработанных пластиковых бутылок, чехлами для одежды из подушек безопасности и другими подарками из переработанных отходов.

«Re:Style в Пекине воплощает творческий подход Hyundai Motor к устойчивому развитию, выраженный в сокращении негативного влияния на окружающую среду, — пояснил Чжи Сангвон (Sungwon Jee), глава группы креативных разработок Hyundai Motor Company. — Re:Style продолжится не только как ежегодное мероприятие, но и как платформа lifestyle-маркетинга, рассказывающая о нас, как о ведущей экологичной компании».

В рамках этого мероприятия Hyundai Motor также показала свой экологичный автомобиль —ENCINO EV. В полном соответствии с концепцией «Re:Style в Пекине» покрывало, укрывавшее автомобиль, а также униформа сотрудников на стенде были также сделаны из восстановленных материалов.