Audi получает высшие награды

Читатели журнала AUTO ZEITUNG выбрали лучшие автомобили уходящего года. Победу получил Audi Q7. Премиальный бренд победил в номинации «Лучший дизайн». Всего в арсенале Audi 79 призов, полученных за время существования премии Auto Trophy.
Audi Q7 – лучший кроссовер премиального класса.
Фаворитов выбирали по результатам голосования в рамках 30-й премии Auto Trophy более 41 000 читателей и интернет-пользователей портала AUTO ZEITUNG. Автомобиль Audi Q7 набрал 16,1% голосов в номинации «Лучший кроссовер премиального класса» (Best luxury SUV), с большим отрывом опередив 13 соперников. Всего за награды Auto Trophy 2017 боролись 260 моделей автомобилей в 15 номинациях.
В коллекции Audi 79 призов, полученных за 30 лет существования премии Auto Trophy.
Главный редактор журнала AUTO ZEITUNG Фолькер Кердт лично вручил награду председателю правления Audi AG Руперту Штадлеру.
Эта победа подтверждает повышенный интерес наших покупателей к кроссоверам с высоким уровнем комфорта, присущим автомобилям премиум-класса. Примерно к середине следующего десятилетия каждый второй автомобиль Audi, приобретаемый клиентами, будет кроссовером, – сказал господин Штадлер.
Победа Audi в номинации «Лучший дизайн» в Auto Trophy — 2017.
Audi во всем следует своему девизу Vorsprung durch Technik (Превосходство высоких технологий), – сказал главный дизайнер Audi Марк Лихте. – Прогрессивный дизайн автомобилей Audi отличается абсолютной гармонией формы и функционала – идеальное решение, впечатляющее своей простотой.
C 2014 года www.amsrus.ru
Не ужто у остальных жопа еще тяжелее?
Only registered users can comment.