Audi получает высшие награды 19

Победа Audi в номинации «Лучший дизайн» в Auto Trophy — 2017.

Читатели журнала AUTO ZEITUNG выбрали лучшие автомобили уходящего года. Победу получил Audi Q7. Премиальный бренд победил в номинации «Лучший дизайн». Всего в арсенале Audi 79 призов, полученных за время существования премии Auto Trophy.

Фаворитов выбирали по результатам голосования в рамках 30-й премии Auto Trophy более 41 000 читателей и интернет-пользователей портала AUTO ZEITUNG. Автомобиль Audi Q7 набрал 16,1% голосов в номинации «Лучший кроссовер премиального класса» (Best luxury SUV), с большим отрывом опередив 13 соперников. Всего за награды Auto Trophy 2017 боролись 260 моделей автомобилей в 15 номинациях.

Главный редактор журнала AUTO ZEITUNG Фолькер Кердт лично вручил награду председателю правления Audi AG Руперту Штадлеру.

Эта победа подтверждает повышенный интерес наших покупателей к кроссоверам с высоким уровнем комфорта, присущим автомобилям премиум-класса. Примерно к середине следующего десятилетия каждый второй автомобиль Audi, приобретаемый клиентами, будет кроссовером, – сказал господин Штадлер.