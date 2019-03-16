Бензин на одной из заправок Петербурга оказался дизелем

Дизель вместо АИ-95 заливали на одной из заправок Петербурга

Около десяти транспортных средств пострадали на одной из заправок Петербурга: вместо бензина марки АИ-95 в баки заливался дизель.

О невероятной истории стало известно сайту Fontanka.ru. Технический сбой случился на заправке «Газпромнефть» на Краснопутиловской улице. О происшествии рассказали сами потерпевшие автомобилисты — спустя неделю после инцидента. Выяснилось, что автовладельцы пока не получили компенсацию за нанесённый ущерб.

«Мы залили полбака. Машина еле-еле доехала до сервиса. А на заправке был дедушка, который залил полный — он прямо там остался. По моей машине 40 тысяч убытка. В „Газпроме“ обещали нам все затраты погасить. Минимум 10 человек пострадавших — вместе со мной писали заявления, приезжали на заправку уже не на своих машинах, а на такси», — рассказал о событии водитель Сергей.

Начальник территориального участка № 3 управления розничных продаж Андрей Денисов принёс письменные извинения пострадавшим автовладельцам, однако заверил, что не владеет данными об общем числе потерпевших. По его словам, компенсация будет выплачена до 7 апреля. В происшествии представитель АЗС обвинил перевозчика топлива.

Источник.