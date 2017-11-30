Автомобиль-истребитель из «Звездных войн»

Японская компания Nissan выпустила модель TIE Altima, которая была стилизована под истребитель из «Звездных войн». Автомобиль был подготовлен к автосалону в Лос-Анджелесе.
Пол истребитель стилизовали седан Altima 2018 модельного года. Над дизайном модели работали специалисты Nissan вместе с сотрудниками Lucasfilm.
От обычного авто спецверсия отличается перегородками лобового стекла, антеннами, другими колесами и окрасом. Клаксон машины издает сигнал, как истребитель во время стрельбы.
Спецверсия модели посвящена скорому выпуску восьмого эпизода «Звездных войн». Премьера фильма должна состояться 14 декабря.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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