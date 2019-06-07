Jaguar презентовал новую модификацию седана Jaguar XE SV Project 8

Подразделение Jaguar Special Vehicle Operations разработало новую версию экстремального седана XE SV Project 8.

Модификация, в большей степени ориентированная на движение по дорогам общего пользования, получила новый задний спойлер, при этом за сдержанным внешним обликом автомобиля скрываются 600 л.с. и поистине выдающаяся динамика.

Новая версия Touring доступна наряду с существующими модификациями Project 8, способными развивать скорость до 322 км/ч, которые удерживают статус рекордсменов по скорости преодоления круга на таких трассах, как Нюрбургринг Нордшляйфе, Автодром Дубай и Лагуна Сека.

Фиксированный спойлер Touring заменил собой регулируемое заднее аэродинамическое крыло Project 8 из углеволокна (выдает свыше 122 кг прижимной силы на скорости около 300 км/ч в режиме Track Mode). Он дополнен фиксированным передним сплиттером для сохранения аэродинамического баланса.

Несмотря на значительные изменения в области аэродинамики, Project 8 Touring сохраняет выдающиеся ходовые характеристики и управляемость спортивного седана: автомобиль способен разогнаться с места до 100 км/ч за 3,7 секунды при максимальной скорости в 300 км/ч.

Джамал Хамиди (Jamal Hameedi), технический директор Jaguar Special Vehicle Operations: «Project 8 получает восторженные отзывы с момента своего запуска, демонстрируя способность команды Special Vehicle Operations создавать компактные седаны Jaguar с динамикой суперкара. С появлением версии Touring Project 8 стал еще более желанным для автолюбителей и коллекционеров, предпочитающих сочетание сдержанного облика автомобиля и великолепной дорожной динамики».

Подразделение Special Vehicle Operations планирует собрать не более 15 экземпляров версии Project 8 Touring в Техническом Центре в Уорикшире. Модель будет эксклюзивно доступна в четырехместной конфигурации.

Клиенты смогу выбрать один из четырех вариантов цветового оформления: Valencia Orange, Velocity Blue, Corris Grey Satin и British Racing Green. Версия без каких-либо отличительных знаков на кузове делает Project 8 Touring одним из лучших слиперов – автомобилей со сдержанным дизайном и выдающейся динамикой.