Jaguar Land Rover будет испытывать стойкость лакокрасочного покрытия автомобилей с помощью «собачьей лапы»

Компания Jaguar Land Rover разработала уникальную собачью лапу при помощи технологии 3D-печати, чтобы помочь инженерам оценить надежность лакокрасочного покрытия будущих автомобилей. В этом ей помог лабрадор Йоги и Land Rover Defender

Технология, получившая название RoboYogi, помогает понять, насколько лакокрасочное покрытие заднего бампера способно противостоять воздействию собачьих когтей. Результаты продемонстрировали, что оно может выдержать более десяти лет постоянного контакта с животными. Испытание в очередной раз доказало адаптированность каждого автомобиля Jaguar и Land Rover к образу жизни своих владельцев.

Лабрадор Йоги из Национального центра по разведению собак-поводырей запрыгивал в багажное отделение нового Land Rover Defender и выпрыгивал из него, а каждое действие фиксировалось при помощи специальной технологии расчета давления. Это позволило команде инженеров получить реалистичные данные для RoboYogi: как собака среднего размера забирается в автомобиль, и какое давление создают ее когти и подушечки лап. После этого лапа девятилетнего Йоги была использована для моделирования и 3D-печати точной копии на пружинах, когти которой позволяли равномерно распределять давление по бамперу.

Максимально реалистичная лапа используется инженерами Jaguar Land Rover в рамках стандартного испытания на абразивный износ, состоящего из 5 000 циклов: RoboYogi десять раз царапает кузов автомобиля в случайных местах, а затем с одной конкретной стороны, прежде чем снова повторить весь процесс.

Новый Land Rover Defender стал идеальной испытательной моделью благодаря своей фирменной распашной двери багажного отделения и плоскому заднему бамперу, на который собакам легче забираться в отличие от других моделей Land Rover с традиционно открывающейся дверью багажного отделения.

Новый метод испытаний был совместно разработан специалистами из разных подразделений Jaguar Land Rover: командой по разработке материалов, технологий 3D-печати и робототехники.

Джули Николс (Julie Nicholls), старший инженер Jaguar Land Rover по разработке материалов:

«Наши испытания анализируют множество различных сценариев с точки зрения того, какому воздействию и износу подвергается экстерьер автомобиля. Однако иногда для того, чтобы найти уникальные решения, необходимо выйти за пределы лаборатории. Создание всемирно известных автомобилей требует особого образа мышления на каждой стадии жизненного цикла продукта, чтобы автомобиль полностью соответствовал стилю жизни своих владельцев. В данном случае нам удалось достичь этого при помощи настоящей собаки, отпечатка ее лапы и создания робота».

Комфорт и безопасность четвероногих питомцев – один из главных приоритетов бренда Land Rover, который предлагает широкий ряд аксессуаров для домашних животных Pet Pack для внедорожников Discovery, в частности, полноразмерную разделительную перегородку для багажного отделения, резиновый коврик и пандус.

Центр технологий 3D-печати Jaguar Land Rover производит свыше 80 000 деталей в год в различных целях, включая разработку функциональных прототипов, дизайнерских макетов в натуральную величину и инструментов для сборочной линии. Компания Jaguar Land Rover также способна печатать при помощи 3D-технологий запасные части для серийных автомобилей, которые уже были использованы при создании динамичного седана Jaguar XE SV Project 8.