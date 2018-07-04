Специальные предложения для клиентов ŠKODA в июле 4

Специальные предложения для клиентов ŠKODA в июле

В разгар летнего сезона ŠKODA AUTO Россия подготовила для своих клиентов ряд привлекательных предложений на покупку автомобилей. Теперь выгодные условия программ Утилизация/Трейд-ин распространяются на модели OCTAVIA и SUPERB 2018 года выпуска. Начиная с 01 июля покупателям стала доступна также увеличенная выгода при приобретении автомобиля OCTAVIA, которая теперь составляет 145 800 рублей. В июле пролонгируют свое действие и специальные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER.

В июле ŠKODA вновь предлагает своим клиентам воспользоваться выгодными условиями по программам Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо. Теперь экономия до 40 000 рублей по программе Трейд-ин и до 50 000 рублей по программе Утилизация доступна при выборе моделей RAPID, OCTAVIA и SUPERB 2018 года выпуска. Приобретая ŠKODA KODIAQ иностранного производства, покупатель может сэкономить до 100 000 рублей или 110 000 рублей соответственно. Выбирая полноприводный YETI, можно также получить выгоду до 85 000 или 100 000 рублей соответственно.

Начиная с 01 июля увеличена также выгода на покупку модели OCTAVIA: экономия составит 145 800 рублей. По-прежнему актуальны и специальные условия на приобретение флагмана чешского бренда: выбирая ŠKODA SUPERB, клиенты сэкономят до 225 00 рублей. Стать владельцами компактного городского автомобиля ŠKODA RAPID клиенты могут, сэкономив до 112 700 рублей. Полноприводный кроссовер ŠKODA YETI доступен с выгодой до 240 000 рублей.

С началом второго летнего месяца продлевают свое действие специальные предложения по автокредитованию. ŠKODA предлагает своим клиентам воспользоваться условиями по классическому кредиту, которые распространяются на модели RAPID, OCTAVIA и YETI. При первоначальном взносе в 15% кредитная ставка по акции начинается от 8,9%. Покупателей автомобилей чешского бренда порадуют также интересные условия по кредиту SIMPLY CLEVER с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом. Выбирая для своей семьи внедорожник ŠKODA KODIAQ, покупатель может рассчитывать на ставку от 7,9% при первоначальном взносе от 30%. Ставка от 8,9% клиентам предоставляется при первоначальном взносе от 15% на модели RAPID, OCTAVIA и YETI и взносе от 30% на модель SUPERB.