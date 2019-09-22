Список официальных представителей JAC Motors пополнили еще 5 автоцентров

Список официальных представителей JAC Motors пополнили еще 5 автоцентров
Сентябрь 22 15:11 2019

Официальный дистрибьютор JAC Motors на территории России, компания «Джак автомобиль», продолжает увеличивать количество дилеров легковых автомобилей в регионах. В сентябре список официальных представителей JAC пополнили 5 автоцентров – в Новосибирске, Белгороде, Казани, Курске и Рязани

В Сибирском регионе марку представляет автоцентр «Калининский» в Новосибирске, специализирующийся на продаже и обслуживании автомобилей более 25 лет. Для клиентов из Белогорода работает дилерский центр «Автомир», располагающий автосалоном и собственным сервисным центром. Официальным дилером в Курске стал автотехцентр «Равис Авто», известный жителям региона с 2008 года. Казань пополнилась вторым дилером JAC Motors, – помимо салона «Германика Авто», интересы бренда теперь представляет салон «Диалог Авто», более 10 лет специализирующийся на продаже и обслуживании автомобилей китайских марок.

Свой дилер появился теперь и у покупателей из Рязани: легковые автомобили JAC предложены в автоцентре «Автотех», работающий в регионе с 2001 года. Все технические центры осуществляют гарантийную поддержку, послегарантийное обслуживание и ремонт.JAC T6 2019

Драйвером увеличения числа официальных дилеров стал выход на рынок нового пикапа JAC T6. Автомобиль получил теплый прием у потенциальных покупателей, благодаря сбалансированным характеристикам и самой низкой среди пикапов иностранных брендов цене. На сегодняшний день сеть дилеров легковых автомобилей составляет 50 центров в 37 городах России.

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Jacдилерская сеть
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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