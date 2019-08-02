Elf стал партнером команды VL65 Racing Team

Представители Тотал Восток и звезда российского чемпионата, лидер VL65 Racing Team Владимир Леонов подписали годовое партнерское соглашение.

Moscow Raceway собрал мотолюбителей и рейсеров в рамках 4 этапа Российского Супербайка и RSBK FEST 2019. Команда VL65 Racing Team в полном составе приняла участие в самых престижных гонках в классе Supersport 600 и Superbike 1000. Техническим партнером VL65 Racing Team выступил бренд Elf, а победил в классе Superbike лидер команды VL65 Владимир Леонов.

«Мы очень рады сотрудничеству. Работаем с Elf мы уже второй год. Если в прошлом году у нас была только техническая поддержка, то в этом году у нас большой пакет, направленный на реализацию наших совместных идей» – Владимир Леонов, лидер команды VL65 Racing Team.

Договор подписан «пока на год». Представители Тотал Восток отказались раскрывать сумму контракта.

«В ДНК бренда Elf есть такое понятие как legendary passion (легендарная страсть) – она началась много лет назад, с поддержки Формулы-1 и продолжается с поддержки чемпионов в различных дисциплинах, в том числе супербайке и мотокроссе. Для нас это очень органичное и очень натуральное партнерство. Рынок моторных масел «в мотоциклах» очень узкий. И сегмент для бизнеса, с одной стороны высоко маржинальный, с другой стороны ограниченный. Благодаря сотрудничеству с VL65 и возможности популяризировать наш продукт» – Анастасия Макаркина, директор по маркетингу Тотал Восток.

В основу серийных продуктов марки Elf ложатся новейшие разработки, которые создаются и тестируются в гоночных условиях. Участие в международных соревнованиях уровня Russian Superbike Championship International Cup — это уникальная возможность испытать смазочные материалы в действии в условиях эксплуатации с пиковыми нагрузками, чтобы гарантировать пользователям максимальную эффективность, защиту двигателя и безопасность на дороге.

Владимр Леонов, VL65 Racing Team: «Сейчас мы используем масло Elf 10w50 Moto Race, синтетику – оно хорошо работает при больших нагрузках. В этом году мы очень много моторов разобрали и ни одного нарекания на любые трущиеся детали. Реально все в отличном состоянии. Есть еще профессиональные гоночные масла HTX – еще лучше! С ним характеристики лучше, но мы стараемся его сейчас редко использовать, потому что его нужно очень часто менять, а мы пока не на чемпионате мира. Хотя надо сказать, что смысл есть – я об этом масле узнал, когда начал выступать на чемпионате Европы в 2007 году и Yamaha Deutchland использовала это масло. Просто помню: оно было 0w30 HTX».

В основу серийных продуктов марки Elf ложатся разработки, которые создаются и тестируются в гоночных условиях. Участие в международных соревнованиях уровня Russian Superbike Championship International Cup — это возможность испытать смазочные материалы в действии в условиях эксплуатации с пиковыми нагрузками, чтобы гарантировать пользователям максимальную эффективность, защиту двигателя и безопасность на дороге.

Благодаря опыту, полученному в соревнованиях, и победам, заслуженным во многих мотоциклетных дисциплинах, компании Total удалось разработать целый спектр смазочных материалов учитывающих последние международные спецификации для любых мотоциклов.