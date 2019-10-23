Бывший инженер Rolls-Royce разработал аккумулятор, который в девять раз более емкий, чем литий-ионный

Недорогой легкий аккумулятор, в девять раз более емкий, чем литий-ионный, из доступного алюминия и с настолько безопасным электролитом, что его можно пить, у себя в гараже разработал британский инженер Тревор Джексон, по информации от «Хайтек+»

Бывший инженер Rolls-Royce, BAE Systems и офицер военно-морского флота Ее величества Тревор Джексон начал экспериментировать с алюминий-воздушной батареей в своем гараже в 2001. За 18 лет он разработал экологически чистый аккумулятор для электромобилей, грузовиков и даже самолетов. И подписал многомиллионный договор на запуск массового производства с британской компанией Austin Electric.

Прорыв в экспериментах Джексона наступил тогда, когда он нашел новую формулу электролита — не токсичного и не едкого. «Я выпил его, когда демонстрировал инвесторам, чтобы доказать, что он безопасен», — рассказал инженер.

Кроме безопасности, электролит Джексона обладает и другим важным преимуществом — он может работать с металлом низкого качества, например, с переработанными банками из-под газировки. Его формула, однако, держится в строжайшей тайне.

Технически изобретение Джексона правильнее назвать топливным элементом, а не батареей. Но, как бы то ни было, устройство получилось настолько легким и мощным, что способно совершить революцию в безуглеродном транспорте, пишет Daily Mail.

Между тем, мало кто слышал о достижениях Джексона. Причина в том, что с тех пор, как инженер показал свой прототип десять лет назад, он испытывает давление со стороны автомобильной индустрии, утверждает Дэнни Коркоран, директор Austin. Батарею называли непроверенной, а ее возможности — завышенными.

Однако независимая экспертная оценка, проведенная правительственным агентством UK Trade and Investment в 2017 году, пришла к выводу, что батарея Джексона «весьма привлекательная», основана на «заслуживающей доверия технологии» и вырабатывает намного больше энергии на килограмм, чем стандартные аналоги.

Испытания показали, что батарея Джексона вмещает девять раз больше киловатт-часов электричества на килограмм, чем литий-ионная.

Если поставить ее на Tesla Model S, то дальность пробега электромобиля увеличится с 600 км до 4300 км при равном весе батарей, а при равном размере — до 2400 км. Средней британской семье потребуется зарядить такую всего несколько раз в год. При этом по стоимости она примерно в шесть раз дешевле литий-ионной.

Так что теперь Austin начнет производить алюминий-воздушные аккумуляторы по рецепту Джексона — сначала для тук-туков, трехколесных азиатских такси, затем для электровелосипедов и, наконец, комплекты для переоборудования обычных бензиновых или дизельных автомобилей в электрические. Цена такого набора будет £3500, и они появятся в продаже уже в 2020.

Год назад южнокорейские ученые создали новый тип батарей для электромобилей. Их не требуется заряжать — после использования эти алюминий-воздушные аккумуляторы просто заменят на новые, что исключает многочасовую подзарядку.