Престижные европейские награды присуждены автомобилям Kia

Сразу несколькими престижными наградами открылся новый год для KIA в Европе

Во Франции кроссовер XCeed удостоен награды Trophée Argus 2020 в номинации «Лучший компактный семейный кроссовер». А в Великобритании сразу две модели бренда – Picanto и e-Niro – признаны победителями в конкурсе «Автомобиль года» по версии авторитетного британского издания What Car?

В первые дни нового года также состоялось вручение наград «Автомобиль года» (Car of The Year) по версии популярного британского издания What Car?. В число победителей вошло сразу две модели KIA. В третий раз подряд лауреатом стала самая компактная модель в линейке бренда, KIA Picanto. Причем если в 2017 и 2018 году Picanto признавалась лучшей в номинации «Городской автомобиль», то в 2019 ей досталась главная награда в номинации «Лучшее соотношение цены и качества» (Best Value Car). Еще одним лауреатом премии What Car? стал электромобиль e-Niro, признанный лучшим в номинации «Компактный электромобиль» в ценовой категории до 35 000 фунтов стерлингов.

Редакционное жюри конкурса What Car? Car of The Year отмечает:

«Picanto уже не первый год остается, на наш взгляд, наиболее интересным городским автомобилем, устанавливающим в своей категории новые стандарты в плане простора, динамики, комфорта, оснащенности и качества. При этом в новейшей для нашего конкурса категории электромобилей смог отлично проявить себя KIA e-Niro, в прошлом году признанный нами «Автомобилем года» в абсолютном зачете. Этот электрический кроссовер остается лучшим предложением на рынке, на нашем тесте он продемонстрировал беспрецедентный реальный запас хода – более 400 км на одной зарядке».

Объявление победителей традиционного конкурса Trophée Argus, который проводит авторитетная группа французских автомобильных изданий Argus, состоялось в Париже. Новейший член популярной европейской семьи моделей KIA Ceed, кроссовер KIA XCeed, назван лучшим в номинации «Компактный семейный кроссовер». Это уже третья победа моделей бренда KIA в этом французском конкурсе. В 2012 году лауреатом стала самая компактная модель в линейке, KIA Picanto, а в минувшем году лавры победителя достались первому в истории марки спортивному фастбеку категории GT – KIA Stinger. Награда Trophée Argus присуждается новым на год проведения конкурса моделям на рынке Франции, предлагающим наилучшее сочетание ходовых качеств, комплектации и стоимости владения. При оценке жюри учитывает разнообразие комплектаций, поведение автомобиля на ходу и популярность модели в своем сегменте. В финальной стадии KIA XCeed противостояли еще три новейшие модели японских и корейских марок.

KIA XCeed дарит уникальное в своем сегменте сочетание лучших качеств традиционных хэтчбеков и кроссоверов, стиля и современности. Модель производится на заводе KIA в словацком городе Жилина. На данный момент решение о запуске KIA XCeed на российском рынке еще не принято.