На фестивале скорости в Гудвуде состоится премьера прототипа Lexus LC Convertible

Мировая динамичная презентация прототипа модели состоится на холмистой трассе Фестиваля скорости в Гудвуде

Lexus расширяет семейство своего флагманского роскошного купе LC, официально анонсируя, что в ближайшем будущем начнется серийный выпуск кабриолета LC Convertible.

Гости, проходящего в Великобритании с 4 по 7 июля Фестиваля скорости в Гудвуде (Goodwood Festival of Speed), в этом году станут свидетелями премьеры прототипа Lexus LC с откидным верхом во время подъема по знаменитой холмистой трассе. Новая модель займет свое место среди наиболее эксклюзивных и престижных автомобилей мира во время одного из самых известных шоу лучших современных и исторических спортивных автомобилей.

Будущий кабриолет Lexus LC Convertible расширит линейку роскошных моделей Lexus и семейство LC, а также дополнит флагманский ряд бренда.

Благодаря сочетанию смелого дизайна, мастерства исполнения и захватывающего управления, купе LC быстро стало одной из наиболее востребованных и признанных во всем мире моделей, когда-либо выпускавшихся Lexus. Возможное расширение линейки с появлением открытой версии было предварительно обозначено в январе на Североамериканском международном автосалоне NAIAS, где Lexus представил концепт-кар LC Convertible.

Целью разработанного дизайна было выражение «совершенной красоты», и автомобиль встретил весьма теплый прием со стороны специалистов отрасли и широкой публики. Как и само купе LC, концептуальная модель была отмечена в своем премьерном появлении престижной дизайнерской наградой EyesOn Design Award.

Длинный, низкий и стремительный кабриолет LC Convertible сохранил атлетические пропорции родственного купе, но при этом будет иметь собственную, узнаваемую индивидуальность. Крупные колеса и короткие свесы указывают на его мощную породу и предвосхищают то удовольствие от вождения, которое дарит этот автомобиль. В Гудвуде прототип будет выступать в камуфляже, давая лишь намек на элементы дизайна и динамические возможности той версии, которая окончательно пойдет в производство.

По холмистой трасе на Фестивале скорости в Гудвуде прототип LC Convertible поведет профессиональный гонщик Ник Кэссиди. Сейчас Ник выступает в классе GT500 японской серии Super GT за команду LEXUS TEAM KeePer TOM’S. После показа в Гудвуде прототип LC Convertible будет представлен еще на ряде мероприятий с целью получения инженерами обратной связи.

Исполнительный вице-президент Lexus International Коджи Сато, описывая свои чувства в такой яркий момент, сказал: «Фестиваль скорости в Гудвуде посвящен истории и культуре автомобилей, это событие собирает самые известные автомобили и самых замечательных пилотов. Для Lexus большая честь участвовать в этом фестивале, и я счастлив, что премьера прототипа LC Convertible пройдет именно здесь — там же, где когда-то, в 2016 году, миру было представлено купе LC».

Подробные характеристики автомобиля и программа вывода открытой модели LC Convertible на рынок будут предоставлены позднее.