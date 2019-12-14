Объявлена дата премьеры нового Cadillac Escalade

Объявлена дата премьеры нового Cadillac Escalade
14 декабря 10:11 2019

Мировой дебют внедорожника состоится в первом квартале 2020 года на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе

Американцы из Cadillac представят новое поколение полноразмерного внедорожника Escalade за несколько дней до открытия автосалона в Чикаго. Мировая премьера состоится на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе в феврале 2020 года – как сообщает Quto.ru.

Ранее в Сети появились фотографии автомобиля, сделанные сразу после сборки. Внешне новинка более всего напоминает перелицованный Chevrolet Tahoe нового поколения с иным оформлением передней и задней части.

В салоне появится цифровая панель приборов, небольшой джойстик вместо «кочерги» селектора КПП, а также мультимедийный комплекс последнего поколения.

В движение модель станет приводить V8 объемом 6,2 литра. Также ожидается, что в моторную гамму войдут новая «турбовосьмерка» небольшого объема, дизельный V6 и электрический агрегат.

Актуальная версия Cadillac Escalade в России предлагается с 6,2-литровым восьмицилиндровым двигателем, восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Стоимость внедорожника начинается от 5 690 000 рублей.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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