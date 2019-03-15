Hankook Tire совместно с Rinspeed реализуют передовой проект в области микроавтомобилей

Производитель шин Hankook объединился с компанией Rinspeed для работы над ее новым проектом «microSNAP»

Производитель шин премиум-класса Hankook становится официальным поставщиком шин для перспективной автомобильной системы «microSNAP» компании Rinspeed, оснащая ее шинами своей флагманской линейки UHP Ventus S1 evo в размере 195/40R 17. В новой системе микроавтомобилей шасси и кузов объединяются в единое целое лишь на время, что обеспечивает более универсальное и устойчивое использование, подкрепляемое высокоэффективными шинами Hankook со сбалансированными экологическими характеристиками.

Новый «microSNAP» от Rinspeed — это система микроавтомобилей со сменными шасси и деталями кузова. Ожидается, что это изделие будет быстро и автономно доставлять к месту назначения товары и пассажиров. Шасси и кузов подбираются друг к другу для определенных целей и при необходимости могут быть легко разделены. Этот электромобиль полон технических и визуальных новшеств, предлагаемых сетью именитых компаний. Hankook является официальным поставщиком шин линейки премиум-класса Ventus S1 evo для «microSNAP».

«Мы очень рады началу сотрудничества с Hankook. Будучи компанией с динамичными передовыми идеями, такими как представленные сегодня шины для научно-исследовательского проекта „Design Innovation“, они стремятся разрабатывать концепции, выходящие за рамки сегодняшних достижений в области усовершенствования шин и мобильности, и поэтому идеально дополняют наш проект „microSNAP“», — сообщает Франк М. Риндеркнехт, генеральный директор Rinspeed.

«Официальное партнерство с производителем этого инновационного микроавтомобиля — это признание значимости технологических знаний и опыта компании Hankook в создании будущего мобильности, — комментирует Хан-Цзюнь Ким, президент Hankook Tire Europe. — В рамках нашего дизайн-челленджа мы постоянно работаем над созданием креативных и эффективных решений для мобильного будущего».

Этой весной модель Ventus S1 evo 3, третье поколение успешной серии Ventus, будет представлена в качестве заводской комплектации для мировых производителей автомобилей премиум-класса. Как и шины предыдущего поколения, она обеспечивает спортивное и в высшей степени безопасное вождение как на сухом, так и на мокром дорожном покрытии.

Шины S1 evo 3 как самый молодой представитель семейства Hankook Ventus, анонсировавшего первую оригинальную модель Ventus на мировом рынке уже в 1994 году, расставляют новые акценты. Эта модель ориентирована, в частности, на охрану окружающей среды и сбережение ресурсов без ущерба для критериев безопасности.