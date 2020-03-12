Hyundai объявляет о выгодных условиях на покупку Hyundai Tucson

Hyundai объявляет о выгодных условиях на покупку автомобилей Hyundai Tucson 2019 производственного года в трейд-ин

При покупке Hyundai Tucson 2019 производственного года клиенты смогут получить дополнительную скидку в 100 000 ₽, сдав свой автомобиль с пробегом (вне зависимости от марки) в зачет стоимости нового кроссовера Hyundai Tucson с помощью услуги трейд-ин.

Hyundai Tucson обладает привлекательным дизайном и богатым набором опций. Модель агрегатируется бензиновыми двигателями двух типов: объемом 2.0 л (150 л.с.) и мощным мотором объемом 2.4 л (184 л.с.). Кроме того, доступен дизельный двигатель объемом 2.0 л мощностью 185 л.с. с новой 8-ми ступенчатой автоматической трансмиссией.

Модель оснащается современными опциями комфорта и безопасности: полностью светодиодные фары с омывателем, мультимедийная система с сенсорным экраном 7’’ или 8” и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™), беспроводным зарядным устройством.

Помимо классических опций безопасности, Hyundai Tucson предлагает дополнительные решения – адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, также предупреждающую о боковом траффике сзади (Rear Cross-Traffic Collision Warning), и систему обнаружения усталости водителя, которая напомнит о необходимости остановки при длительной поездке.

На российском рынке Hyundai Tucson представлен в 6-ти комплектациях: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech plus. Максимальная рекомендованная розничная цена кроссовера, в зависимости от комплектации, варьируется от 1 549 000 до 2 314 000.