Стритрейсер сдался полиции 55

Прославившийся объездом пробок по тротуару у стен Кремля в Москве молодой человек сам сдался полиции.

Видеозапись, на которой водитель BWM жалуется на трафик и, распугивая пешеходов, объезжает заторы по пешеходной зоне, появилась несколько дней назад и вызвала очередную волну возмущения поведением «золотой молодежи». По неподтвержденным данным, за рулем был 18-летний сын столичного бизнесмена. Для подростка подобное поведение стало уже нормой.

Водитель на черном BMW, проехавший по тротуару у стен Кремля в Москве чтобы объехать так «доставшие его пробки», сам явился в полицию. Информацию об этом «Газете.Ru» подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видеозапись, на которой молодой человек объезжает затор на Кремлевской набережной прямо по пешеходному тротуару и нецензурно ругает гуляющих там пешеходов, появилась в соцсетях несколько дней назад и вызвала широкий общественный резонанс.

Большинство пользователей возмутило поведение водителя – по неофициальной информации, им мог быть 18-летний сын столичного бизнесмена Илья Савельев, о чем, в частности, сообщало издание Life.Ru. Молодой человек в своем инстаграме часто хвастался дорогими автомобилями и экстравагантными выходками за рулем. Не стал исключением и этот заезд с распугиванием пешеходов. При этом мнение подписчиков молодого стритрейсера разделились – его сторонники назвали его «красавчиком», а другие – раскритиковали. В итоге скандал докатился и до столичного управления ГИБДД, где сообщили, что занялись проверкой видеозаписи.

Но ждать окончания истории, как оказалось, пришлось недолго: нарушитель ПДД явился с повинной сам.

«Собственник вышеуказанного транспортного средства явился в 1-й Специализированный батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона)», — сказала Волк.

Отметим, что согласно ч. 2 ст. 12.15 КоАП, движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей. Если виновник оплатит штраф в течение 20 дней, то он вправе рассчитывать на 50-процентную скидку.

При этом остается открытым вопрос, окончена ли на этом проверка в отношении действий молодого человека, так как юридически в его действиях можно обнаружить и признаки другой статьи: 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), по которой не раз привлекались столичные стритрейсеры.

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