Peugeot и Citroёn, производимые в Калуге, получили заключение о соответствии требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ

С 22 января 2019 года все локально производимые автомобили Группы PSA (Peugeot-Citroёn) получили заключение ТПП КО о соответствии требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В список вошли пассажирские автомобили и коммерческие фургоны брендов Peugeot и Citroёn, которые производятся на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге:

– Седаны: Citroёn C4 и Peugeot 408; – Пассажирские автобусы: Citroёn SpaceTourer и Peugeot Traveller; – Коммерческие фургоны: Citroёn Jumpy и Peugeot Expert. Все локально произведенные автомобили: коммерческие фургоны и пассажирские автобусы собираются на заводе в Калуге по полному циклу производства.