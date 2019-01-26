Peugeot и Citroёn, производимые в Калуге, получили заключение о соответствии требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ

Peugeot и Citroёn, производимые в Калуге, получили заключение о соответствии требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ
Январь 26 19:06 2019

Все автомобили Peugeot и Citroёn, производимые в Калуге, получили одобрение Калужской Торгово- Промышленной палаты РФ

С 22 января 2019 года все локально производимые автомобили Группы PSA (Peugeot-Citroёn) получили заключение ТПП КО о соответствии требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В список вошли пассажирские автомобили и коммерческие фургоны брендов Peugeot и Citroёn, которые производятся на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге:

– Седаны: Citroёn C4 и Peugeot 408;Citroёn C4Peugeot 408 GT– Пассажирские автобусы: Citroёn SpaceTourer и Peugeot Traveller;Peugeot TravellerPeugeot Traveller– Коммерческие фургоны: Citroёn Jumpy и Peugeot Expert.Citroёn JumpyВсе локально произведенные автомобили: коммерческие фургоны и пассажирские автобусы собираются на заводе в Калуге по полному циклу производства.

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CitroёnPeugeotавтомобильное производство
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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