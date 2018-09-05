Bentley и Graf von Faber-Castell – специальная коллекция письменных принадлежностей

Изысканные ручки и вспомогательные аксессуары сочетают классический дизайн, точность и исключительное мастерство исполнения

Коллекция Graf von Faber-Castell for Bentley включает в себя три линейки аксессуаров для письма. Разработка и запуск каждой из них велись производителем элитных письменных принадлежностей в сотрудничестве с отделом дизайна Bentley.

«Для Bentley и Graf von Faber-Castell характерно стремление к высочайшему качеству и самым лучшим материалам. Обе марки постоянно создают новые идеи и решения в непрерывно меняющемся мире. Главным ориентиром остается исключительное мастерство исполнения, при этом каждая новая идея выражает современное видение», – отмечает Кристоф Жорж (Christophe Georges), директор по продукту и маркетингу Bentley.

«Bentley и Graf von Faber-Castell имеют много общего: многолетние традиции, уникальный дизайн, непревзойденное качество и сдержанную элегантность», – отмечает граф Чарльз фон Фабер-Кастелл (Charles von Faber-Castell), глава подразделения продукции премиум-класса, в корпоративной штаб-квартире в немецком городе Штейн, расположенном недалеко от Нюрнберга.

Элементы перьевых и шариковых ручек, а также ручек-роллеров повторяют узнаваемый дизайн моделей Bentley. Например, колпачок ручки украшает традиционное тиснение и яркий логотип в виде буквы «B». Характерный ромбовидный рисунок стал лаконичным орнаментом на корпусе ручки – такой элемент дизайна ценен не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения эргономики. Передние и боковые поверхности отполированы и напоминают о стильных глянцевых бликах в оформлении автомобилей.

Цвета принадлежностей для письма также служат отсылкой к эксклюзивной цветовой гамме Bentley: ослепительному Sequin Blue, глубокому Tungsten и мерцающему White Satin.

В то же время предметы коллекции имеют сдержанный утонченный дизайн и узнаваемые элементы продукции Graf von Faber-Castell, среди которых цельный пружинный зажим и платиновые поверхности. Футляр из тонкой итальянской телячьей кожи с выполненной вручную прострочкой, как на кожаных элементах в салоне Bentley, прекрасно подчеркнет великолепное сочетание элегантности и динамики.

С сентября 2018 года новая коллекция Graf von Faber-Castell for Bentley будет представлена по всему миру в магазинах Graf von Faber- Castell, универсальных и специальных магазинах, а также в онлайн- магазинах и в некоторых дилерских центрах Bentley. В следующем году коллекция будет расширена: в ней появятся дополнительные линейки письменных принадлежностей.