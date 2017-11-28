Новая модификация KIA Cee’d
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Новая модификация KIA Cee’d
Ноябрь 28 14:02 2017

Новый KIA Cee’d станет кроссовером

Новый KIA Cee’d превратят в кроссовер. Об этом сообщили в пресс-центре корейского автопроизводителя.

Отмечается, что новое поколение KIA Cee’d получит несколько новых модификаций кузова. На сегодняшний день KIA Cee’d предлагается в трехдверном и пятидверном кузове, а также как универсал. При смене генерации инженеры марки сделают из KIA Cee’d кроссовер и 5-дверное купе.

Сообщается, что новый кроссовер KIA Cee’d построят с использованием платформы 5-дверного хэтчбэка, а сборка трехдверного хэтчбэка прекратится по причине его невысокого спроса. Универсал останется, а пятидверное купе KIA C’eed станет аналогом Mercedes-Benz CLA. Относительно ожидаемого кроссовера KIA Cee’d можно сказать, что в линейке он расположится между KIA Stonic и KIA Sportage. Подчеркивается, что раньше во Франкфурте продемонстрировали KIA Proceed, который можно считать предвестником массовой версии новинки.

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KIAKia cee`dкроссовер
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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