В Москве заменят деформационные швы на 9 мостах до конца 2019 года

В рамках содержания и ремонта на девяти мостовых сооружениях Москвы сотрудники Гормоста заменят 450 погонных метров деформационных швов — в связи с этим будут поэтапно перекрывать по одной полосе транспортного движения, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ.

Такие швы находятся в конструкциях мостового полотна мостов и путепроводов, они обеспечивают перекрытие зазоров между пролетными строениями на проезжей части и обеспечивают их взаимные перемещения. Конструкции деформационных швов должны быть прочными, обеспечивать плавность проезда, а также не допускать проникновения воды в конструкции инженерных сооружений.

«На эстакадах 1-2 по адресу: Серебряническая набережная, дом №29, сооружение 1, работы уже завершены. В настоящее время ведутся работы по ремонту деформационных швов на отдельном участке эстакады «Лужнецкая ТТК», внешнее кольцо (участок Третьего транспортного кольца от Бережковского моста до Комсомольского проспекта), — говорится в сообщении.

Замена деформационных швов запланирована также еще на ряде объектов, в том числе на участках ТТК и МКАД.

В случае разрушения швов необходима полная замена их конструкций. На мостах и путепроводах МКАД деформационные швы разрушаются сильнее: причиной этому – грузовой транспорт, движущийся с большой скоростью.

Всего на балансе учреждения находятся 839 мостовых сооружений, из них 240 мостов, 210 автодорожных путепроводов, 141 пешеходный путепровод, 248 эстакад.