Осторожно дети 51

Четырехлетний ребенок за рулем внедорожника на МКАД

В Instagram выложили ролик, на котором сидящий на коленях женщины-водителя мальчик держится за руль внедорожника Mercedes. В отдельные моменты мальчик рулит сам, без помощи взрослых.

Gelandewagen выезжает на МКАД на большой скорости, обгоняет грузовик, несколько раз перестраивается и еле успевает притормозить перед дорожным затором. Снимавший этот эксперимент на камеру мужчина, сидящий на переднем сиденье пассажира внедорожника, под громкую музыку с восточным акцентом комментирует происходящее.

Видеоролик выложила в группе «Мажорка 777» пользователь под ником аriana lopez 097. Подпись гласит: «Мелкий с четырех лет двигается на «Гелике». С детства учит играть в «шашки». А вы со скольки лет за рулем?»

Однако другие пользователи, судя по комментариям, данное видео не одобрили:

«Судя по торпедо, это очень древний «Гелик», поэтому и рискуют этим древним корытом, это даже не AMG, а какой-то 2004 год выпуска…» «И какой смысл пять раз повторить одну и ту же фразу: «Малой на «Гелике?!» «В тюрьму мамашу». «Прочитают ли комментарии эти люди? Но все же не сдержалась написать. Что у вас с мозгами? На исправительные работы родителей и штраф. Пусть ребенка хранит ангел-хранитель». «Что тут можно сказать? Взрослые дикари в этом автомобиле — просто сказочные идиоты. Еще могу понять, если где-нибудь на безлюдной дорожке, вдали от населенных пунктов дали «порулить» ребенку, но в городе, на одной из оживленнейших магистралей… Дебилы, больше нечего сказать об этих персонажах, за такое надо сурово наказывать».

В ГИБДД уже приступили к проверке ролика. Что может грозить нарушителям, посадившим ребенка за руль машины?

Владимир Александров, вице-президент Коллегии правовой защиты автовладельцев:

«Формально можно подойти — нарушение пункта правил о передаче транспортного средства лицу, не имеющему права управления. Являлось ли это действительно передачей? По тем фрагментам, которые я тоже видел в интернете, наверное, я сказать не могу. Во всей этой истории, вне всякого сомнения, женщина подвергала опасности и себя, и ребенка, и других участников дорожного движения. Термин «опасная езда», который вводили-вводили, до сих пор это все в очень подвешенном состоянии. Поэтому, да, нарушение есть. В чем оно выражается и, тем более, по какой статье привлекать, к сожалению, очень сложно сказать однозначно. Например, есть статья 12.7 часть 3 — штраф в размере 30 тысяч рублей. Если бы я рассматривал, возможно, я бы рассматривал статье, может быть, даже не связанной с правилами дорожного движения, рассматривал бы по статье «Хулиганство», там вплоть до ареста на срок до 15 суток».

Ни за руль, ни на колени ребенка в автомобиле сажать нельзя. И дело не только в том, что он не имеет права управления. Проблема в возможных травмах, говорит автообозреватель портала BFM.ru Алексей Аксенов.

Алексей Аксенов, автообозреватель портала BFM.ru

«Все современные машины оснащены подушками безопасности, и при аварии подушка безопасности сработает, возможно, даже убьет ребенка. Потому что, во-первых, он сидит ближе к рулю, есть определенный расчет, когда человек в нее упирается лицом, в этот момент она раскрывается и начинает уже сдуваться. Здесь в данном случае она будет выстреливать просто в лицо ребенка. Плюс в таком положении, естественно, ребенок не пристегнут. Но даже если бы он был пристегнут, ремень пропущен по грудной клетке ребенка, даже при отсутствии подушек безопасности, исход опять же может быть самый плачевный. Потому что при аварии вес родителя будет давить на ребенка сзади, ремень будет давить на грудную клетку, последствия можно себе представить».

Неочевидно, что мальчик за рулем является сыном женщины-водителя. В ее Instagram больше нет фотографий с детьми.

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