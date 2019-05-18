Citroёn C4 SpaceTourer признан лучшим автомобилем в категории «Компактвэны»

Citroёn C4 SpaceTourer признан лучшим автомобилем в категории «Компактвэны»
Май 18 13:02 2019

Победителем в престижной Номинации «Компактвэны» стал Citroёn C4 SpaceTourer в рамках премии «Автомобиль года в России».

В этом году в результате самого масштабного народного онлайн голосования были определены лучшие автомобили в двадцати различных классах.

«Автомобиль года в России» — крупнейший в России и самый масштабный по охвату участников в мире автомобильный исследовательский проект, где все решает мнение реальных людей. В этом году голосование проходило с 1 января по 14 апреля. Высказать свое мнение мог каждый совершеннолетний россиянин из любого региона нашей страны. В результате, голоса за своих фаворитов отдали более миллиона человек, а подведение итогов голосования осуществлялось при поддержке независимой исследовательской компании Ipsos Comcon.

Citroёn C4 SpaceTourer

«Нам особенно приятно получить эту престижную награду в год 100-летия бренда Citroёn. За все время существования компании наши автомобили отражали и отражают стремление к свободе передвижения в максимально комфортных условиях. Особенно это относится к Citroёn C4 SpaceTourer, на создание которого нас вдохновили любовь к семейным ценностям и неискоренимое желание путешествовать» — отметила Коммерческий директор Peugeot, Citroёn и DS Наталья Парфенюк.

Citroёn C4 SpaceTourer

Модели Citroёn C4 SpaceTourer и Citroёn Grand C4 SpaceTourer пришли на смену хорошо известным и зарекомендовавшим себя семейным компактвэнам Citroёn C4 Picasso и Citroёn Grand C4 Picasso.

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AMSRUS
AMSRUS

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