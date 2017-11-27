Lada укрепляет позиции в Европе 33

Две модели Lada вошли в топ-80 европейского авторынка.

Lada Granta и Vesta по итогам 10 месяцев 2017 года оказались в числе 80 самых продаваемых автомобилей в Европе.

В этом рейтинге Granta с учетом 76,9 тыс. проданных экземпляров (в европейских странах, с учетом России) заняла 60-е место. Впереди нее оказался большой лифтфбэк Skoda Superb (59-е место), а позади — Audi A6 (61-е место).

Vesta заняла 76 строчку рейтинга с результатом 62,1 тыс. проданных автомобилей. Рядом с ней расположились кроссоверы Fiat 500L (75-е место) и Ford EcoSport (77-е место).

Первое же место на европейском рынке традиционно занимает Volkswagen Golf, показатель которого за 10 месяцев 2017 года составил 452,1 тыс. реализованных автомобилей.

В рейтинге продаж подержанных автомобилей на рынке Москвы, составленном на основе анализа продаж продолжает лидировать Lada. Автомобили Lada давно и надежно закрепились на первых строчках рейтинга самых популярных автомобилей России.

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