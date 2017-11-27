Lada укрепляет позиции в Европе
33

Lada укрепляет позиции в Европе
Ноябрь 27 16:03 2017

Две модели Lada вошли в топ-80 европейского авторынка.

Lada Granta и Vesta по итогам 10 месяцев 2017 года оказались в числе 80 самых продаваемых автомобилей в Европе.

В этом рейтинге Granta с учетом 76,9 тыс. проданных экземпляров (в европейских странах, с учетом России) заняла 60-е место. Впереди нее оказался большой лифтфбэк Skoda Superb (59-е место), а позади — Audi A6 (61-е место).

Vesta заняла 76 строчку рейтинга с результатом 62,1 тыс. проданных автомобилей. Рядом с ней расположились кроссоверы Fiat 500L (75-е место) и Ford EcoSport (77-е место).

Первое же место на европейском рынке традиционно занимает Volkswagen Golf, показатель которого за 10 месяцев 2017 года составил 452,1 тыс. реализованных автомобилей.

В рейтинге продаж подержанных автомобилей на рынке Москвы, составленном на основе анализа продаж продолжает лидировать Lada. Автомобили Lada давно и надежно закрепились на первых строчках рейтинга самых популярных автомобилей России.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
LadaVestaГрантарейтинг продаж
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Ликсутов рассказал о платных парковках

Ликсутов рассказал о платных парковках 17

У Bentley Bentayga появятся братья и сестры

У Bentley Bentayga появятся братья и сестры 0

Автогерой блокбастера «Чужой: Завет» прибыл в Москву

Автогерой блокбастера «Чужой: Завет» прибыл в Москву 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.