Dongfeng запустил в продажу дешевый аналог Renault Koleos

Китайские дилеры Dongfeng получили сразу четыре модификации новинки. За самый доступный кроссовер придется выложить всего 69 900 юаней (чуть более 640 400 рублей). Максимально оснащенная версия обойдется уже в 112 900 юаней (почти 1 034 400 в переводе на наши деньги). Длина стандартного кросса составляет 4 550 мм, ширина – 1 825 мм, высота – 1 725 мм, колесная база – 2 720 мм. «Растянутый» Dongfeng T5L становится на 230 мм длиннее (4 780 мм), на 47 мм шире (1 872 мм) и на 35 мм выше (1 760 мм). Такому T5L полагается три ряда кресел.
Моторная линейка бюджетного аналога Koleos состоит из двух турбомоторов на полтора и 1,6 литра мощностью 150 и 204 л.с. соответственно. Первый работает в паре с 6МКПП или вариатором, для второго доступен только семиступенчатый «робот». Полный привод новому кроссоверу от Dongfeng не полагается.
Производитель оснастил недорогую новинку ABS и EBD, электронным «ручником», двухзонным климат-контролем, цифровой «приборкой», мультимедиа с огромным вертикальным тачскрином и др.
А тем временем компания Great Wall вывела на рынок конкурента престижному кроссоверу Lexus NX. Речь идет о самой роскошной и дорогой версии кроссовера WEY VV6.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru