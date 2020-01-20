Новый Mercedes-Benz Sprinter в 2019 году стал бестселлером марки в России

Новый Mercedes-Benz Sprinter в 2019 году стал бестселлером марки в России
20 января 11:11 2020

Российские дилеры Mercedes-Benz в 2019 году реализовали 1581 малотоннажный автомобиль, что на 75% меньше по сравнению с предыдущим годом

Лидером продаж малотоннажного подразделения Mercedes-Benz стал Sprinter нового поколения. Дилерская сеть Mercedes-Benz Vans насчитывает 61 шоу-рум и 19 сервисных станций, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

«Несмотря на стагнирующий рынок, спрос на импортируемые малотоннажные автомобили Mercedes-Benz растет. Инновационное третье поколение Sprinter показало уверенный рост (+24%) по сравнению с предыдущим годом. V-Класс и Vito пользуются популярностью среди российских покупателей», – говорит генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России Томас Гансер.

Источник Автостат.

На тему:

  Article "tagged" as:
Mercedes-BenzSprinter
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В новых седанах Bentley Mulsanne появится деталь 1930 года

В новых седанах Bentley Mulsanne появится деталь 1930 года 0

Готовясь к зиме, белки устроили себе домик под капотом автомобиля

Готовясь к зиме, белки устроили себе домик под капотом автомобиля 0

На одной волне со smart: увидимся на Wake Weekend!

На одной волне со smart: увидимся на Wake Weekend! 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.