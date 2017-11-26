Старт продаж обновленного Jeep Renegade Trailhawk
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Старт продаж обновленного Jeep Renegade Trailhawk
Ноябрь 26 12:02 2017

В России стартовали продажи нового Jeep Renegade Trailhawk.

Российские дилеры начали принимать заказы на новую версию Jeep Renegade — Trailhawk.

Младший кроссовер в линейке Jeep наряду с четырьмя режимами езды в различных эксплуатационных условиях получил полный привод с возможностью использования режима «камни», а также электронную имитацию блокировок и понижающей передачи.

Jeep Renegade Trailhawk

Renegade Trailhawk способен не только на комфортные перемещения по асфальту и дачным проселкам, но и на серьезные внедорожные подвиги.

До конца года дилеры планируют реализовать первую партию машин, а следующая поставка автомобилей ожидается к февралю-марту следующего года.

Цена Jeep Renegade Trailhawk — 1 975 000 рублей.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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