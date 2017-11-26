Старт продаж обновленного Jeep Renegade Trailhawk 11

В России стартовали продажи нового Jeep Renegade Trailhawk.

Российские дилеры начали принимать заказы на новую версию Jeep Renegade — Trailhawk.

Младший кроссовер в линейке Jeep наряду с четырьмя режимами езды в различных эксплуатационных условиях получил полный привод с возможностью использования режима «камни», а также электронную имитацию блокировок и понижающей передачи.

Renegade Trailhawk способен не только на комфортные перемещения по асфальту и дачным проселкам, но и на серьезные внедорожные подвиги.

До конца года дилеры планируют реализовать первую партию машин, а следующая поставка автомобилей ожидается к февралю-марту следующего года.

Цена Jeep Renegade Trailhawk — 1 975 000 рублей.

Источник