Представлен ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет»

Представлен ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет»
Июнь 26 12:02 2019

«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет». Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев, передает РИА Новости.

Выступая на презентации концерна в преддверии форума «Армия-2019», он пояснил, что изделие было разработано с учетом просьб заказчиков. По его словам, одним из ключевых требований стало то, чтобы дрон не терял видеоконтакт с оператором до поражения цели.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что «ZALA Ланцет» включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания необходимой инфраструктуры.

В настоящее время в России также создается тяжелый беспилотник С-70 «Охотник». Над проектом работает КБ «Сухой».

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AMSRUS
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