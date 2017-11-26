Автошколы научат оформлять европротокол
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Автошколы научат оформлять европротокол
Ноябрь 26 14:01 2017

C завтрашнего дня автошколы начнут обучать оформлению ДТП по европротоколу

Завтра автошколы начнут применять обновленные примерные программы профессионального обучения и переподготовки водителей всех категорий транспортных средств (приказ Минобрнауки России от 19 октября 2017 г. № 1016).

Будущих водителей будут учить оформлять документы о ДТП без участия сотрудников полиции и использовать устройства вызова экстренных оперативных служб. Тема «Устройство вызова экстренных оперативных служб» будет разбираться в ходе общего для всех категорий предмета «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств как объектов управления», в том числе и в ходе обучения водителей троллейбуса. Также эту тему будут преподавать в рамках освоения программ переподготовки водителей транспортных средств с одной категории на другую.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Dmytry Lukin
    Ноябрь 26, 14:19 #1 Dmytry Lukin

    Думаю 🤔 лучше бы ввели +10-15 часов практики — было бы Намного полезней

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